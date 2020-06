Pagamenti digitali: boom di transazioni a maggio

Tra gli aspetti più caratterizzanti delche ha fermato il mondo per quasi tre mesi c'è sicuramente l'elemento digitale, che ha riguardato quasi ogni aspetto della vita quotidiana in isolamento forzato. Un processo di digitalizzazione già da più parti auspicato ma che, a causa dello scoppio improvviso della pandemia da Covid-19, ha accelerato notevolmente sviluppo, esigenze e utilizzo, come rilevato soprattutto nel segmento dei pagamenti digitali. Qui, a fornire un'interpretazione dei dati di maggio 2020, arrivastartup romana che tramite applicazione su smartphone e web-app permette il pagamento degli avvisi PagoPAe analizza su base mensile i dati nazionali riferiti al segmento delle transazioni digitali, grazie al suoNello specifico, il raffronto tra il 2019 ed il 2020 è secco. Se ailera stato di, adelle stesse hanno toccato quotafacendo registrare unLa stessa, ha osservato un incremento significativo delle transazioni effettuate tramite la propria app da aprile a maggio 2020. Qui, dove le singole operazioni online sonorispetto ad aprile 2020, anche le rateizzazioni verso l'Agenzia delle Entrate sono cresciute del 15%. In questo frangente lasi piazza al comando della lista delle regioni che ricorrono in maniera sistematica ai pagamenti digitali, facendo rilevare un incremento del. Interessante, infine, osservare il dato riferito al, tassa che ormai viene saldata quasi esclusivamente in modalità digitale e che suha fatto registrare un incremento delDall'interpretazione dei dati emerge, quindi, che il ricorso ai pagamenti digitali non si è affatto esaurito con la ripresa della cosiddetta "nuova normalità" post lockdown ma che, al contrario, nonostante il Paese si trovi adesso ancora in fase di riapertura, continua ad essere appetibile per i cittadini italiani. L'esempio più lampante è rappresentato dalche ben si lega al bisogno di evitare lunghe file e perdite di tempo, ulteriormente dilatati dai protocolli di sicurezza degli uffici pubblici che prevedono limitazioni e contingentamenti ancora in essere.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita