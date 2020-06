TOUGHBOOK A3, il tablet rugged Android più potente firmato Panasonic

Panasonic rafforza ulteriormente la sua nota gamma di dispositivi industriali Android con il lancio del TOUGHBOOK A3, un tablet fully rugged con display da 10,1 pollici. I

n linea con la crescente richiesta da parte delle aziende di tablet e dispositivi handheld con sistema operativo Android, il TOUGHBOOK A3 è pensato per il personale dei servizi di emergenza e delle utility, per gli agenti che lavorano sul campo, per gli operatori dei trasporti, della logistica e per il settore automotive.

Il dispositivo, fully rugged, è dotato di una potente batteria condi 9 ore (con batterie standard) o 15,5 ore (con batterie opzionali più grandi e di doppia capacità) per garantire la copertura del turno di lavoro senza soluzione di continuità; è progettato per un utilizzo e una visualizzazione ottimale in tutte le, e offre un'ampia gamma diche possono essere configurate per rispondere ai diversi bisogni della forza lavoro sul campo.Il TOUGHBOOK A3 supporta inoltre Panasonic COMPASS 2.0 , la suite di strumenti di gestione aziendale per i tablet rugged e dispositivi mobili Panasonic TOUGHBOOK con sistema operativo Android.ll TOUGHBOOK A3 resiste all'acqua e alla polvere () ed è testato per lefino a 1,5 metri. Il device utilizza il, con CPU Qualcomm Octa-Core SDM660 (1.8GHz-2.2GHz) con supporto a lungo termine, 4GB di memoria e storage eMMC aumentato a 64GB.Il display da 10,1 pollici (1920x1200) offre visibilità elevata, ed è progettato per un facile utilizzo e visione ottimale sia all'interno che all'esterno. Il display touchscreen 10-point può essere usato a mani nude, con i guanti da lavoro o con la penna capacitiva per prendere appunti o raccogliere firme in maniera accurata, anche sotto la pioggia. Il TOUGHBOOK A3per effettuare videoconferenze, e di fotocamera posteriore con flash per scattare foto o salvare documenti.TOUGHBOOK A3 è disponibile con set di accessori e garanzia standard di 3 anni, e sarà disponibile a partire da agosto 2020. Il prezzo consigliato