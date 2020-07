Apple: otto sviluppatori premiati con i Design Awards

In Sky: Children of the Light di thatgamecompany, i giocatori sorvolano gli ampi paesaggi di un regno fatato per aiutare creature celesti a ritrovare la strada verso casa. L’efficace integrazione della modalità multi-player e la grafica mozzafiato rendono “Sky: Children of the Light” un’avventura social rivoluzionaria. Il team ha sfruttato le tecnologie Apple, inclusi un motore Metal personalizzato, il feedback aptico, Game Center e lo spatial audio.