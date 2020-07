Con l'App Trenitalia si arricchisce l'offerta mobile ticketing di TIM

Si arricchisce l'offerta di mobile ticketing di TIM che lancia, insieme a Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il nuovo servizio per l'acquisto di biglietti dei treni per un importo massimo di 13,45 euro direttamente con il credito telefonico e il proprio smartphone. Viene così offerta ai clienti, in particolare quelli dei treni regionali, una nuova modalità più semplice e veloce per acquistare un viaggio anche per chi non possiede una carta di credito o prepagata o chi non vuole recarsi in biglietteria.



Per accedere al nuovo servizio sarà sufficiente scaricare o aggiornare l'App Trenitalia e scegliere il credito telefonico mobile TIM come metodo di pagamento, un'esperienza di acquisto completamente digitalizzata che consente di ricevere il biglietto del treno scelto con un SMS.





Il nuovo servizio si affianca alla già ampia offerta di soluzioni di mobile ticketing che TIM ha introdotto in oltre 150 città per l'acquisto di biglietti per la mobilità (es. Milano, Napoli, Firenze, Genova, Padova, etc.) e che vedono disponibili, tra gli altri, il pagamento dei parcheggi ZTL e dei biglietti per l'autotrasporto urbano.

