Kaspersky: adware pre-installati rischio per gli utenti mobile

Secondo quanto emerso dalle ricerche disugli attacchi rivolti ai dispositivi mobili, il 14.8% degliè stata vittima di una infezione della partizione di sistema, che ha reso impossibile eliminare i file malevoli. Inoltre, anche le applicazioni di default preinstallate rappresentano un problema: a seconda del produttore, il rischio di incorrere in applicazioni che non possono essere disinstallate può oscillare dall'uno al cinque per cento nei dispositivi di fascia bassa, eUn'infezione della partizione di sistema comporta un alto livello di rischio per gli utenti dei dispositivi infettati, poiché le soluzioni di sicurezza non possono accedere alle directory di sistema e non possono dunque rimuovere i file dannosi.Secondo i ricercatori di Kaspersky, questo tipo di infezione sta diventando uno dei metodi più diffusi per installare adware, software creato per visualizzare pubblicità invasiva.la minaccia può ottenere i permessi di root su un dispositivo e installare l'adware nella partizione di sistema, oppure il codice che permette di visualizzare gli annunci pubblicitari può essere inserito nel firmware del dispositivo prima ancora che venga utilizzato dall'utente.Tra le minacce scoperte nelle directory di sistema, Kaspersky ha individuato una serie di programmi dannosi, dai Trojan che possono installare ed eseguire applicazioni a insaputa dell'utente fino alla pubblicità, minaccia meno pericolosa ma comunque invasiva.In alcuni casi,In questo caso, le conseguenze possono essere indesiderate e impreviste. Ad esempio, molti smartphone dispongono di funzioni che consentono l'accesso remoto al dispositivo. In caso di abuso, questa funzione potrebbe causare la compromissione dei dati del dispositivo dell'utente.Alcuni vendor hanno dichiarato di incorporare adware nei propri smartphone. Mentre alcuni di loro permettono di disabilitarli, altri non concedono questa opzione, motivando la scelta come parte di un modello di businessL'utente è spesso costretto a scegliere se comprare il dispositivo a prezzo pieno oppure acquistarlo a un prezzo inferiore visualizzando pubblicità per tutto il tempo del suo utilizzo.Il report completo è disponibile su