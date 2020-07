AVM: importante aggiornamento per FRITZ!Box e FRITZ!Repeater

ha reso disponibile l’aggiornamentoche offre una serie di nuove funzionalità gratuite per i prodotti FRITZ!. Gli utenti hanno a disposizione nuove funzionalità, tra cui il Wi-Fi Mesh ancora più potente, connessioni VPN più veloci e uno storage di rete ad alte prestazioni.Sono inoltre disponibili. Più sicurezza grazie al nuovo standard di crittografia WPA3. È attivo il supporto ai nuovi standard per le chiamate telefoniche e il DNS su TLS (Domain Name System resolution over TLS-encrypted TCP connections) che garantisce una protezione senza pari.FRITZ!OS 7.20. L’elenco completo è disponibile sul sito en.avm.de/fritzos.FRITZ!OS 7.20 è disponibile per il FRITZ!Box 7590 e a breve per il FRITZ!Repeater 2400.FRITZ!OS è disponibile in automatico o attraverso un semplice clic all’interno dell’interfaccia utente del FRITZ!Box.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita