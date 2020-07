ReStore, con Scandit per migliorare l’efficienza della spesa online

Tra gli effetti della nota, vi è anche stato quello del. Ambito in cui, pioniera in Italia nel digital grocery con circa il 30% del mercato, offre unoperativi sul territorio italiano.Tra i clienti di ReStore vi sono Gruppo. ReStore ha scelto Scandit , attiva nelle soluzioni enterprise di mobile computer vision e realtà aumentata, per un progetto volto a, allo scopo di incrementare il numero di spese preparate e consegnate nelle diverse fasce orarie e migliorare la soddisfazione dei clienti.La, dettaglia una nota, utilizza le funzionalità della scansione evoluta fornite dallo Scandit Barcode Scanner SDK. L’introduzione della nuova app ha permesso a ReStore di ridurre gli errori, velocizzare le operazioni e aumentare la capacità del proprio servizio di order picking del 30%. Attualmente, l’applicazione è attiva in Umbria, in Lombardia, in Sicilia e Veneto.“Già prima dell’emergenza Coronavirus, che ha messo sotto stress persino le insegne più grandi, stavamo valutando come velocizzare la raccolta dei prodotti da parte dei picker attraverso una piattaforma che fosse in grado di eliminare i ritardi nel processo causati dal tempo necessario per identificare i prodotti”, spiega“ReStore ama definirsi un ‘abilitatore digitale’ ed è stato molto stimolante lavorare con un’azienda che abbraccia così pienamente l’innovazione e i benefici che il business può trarre dalla tecnologia di computer vision. Non vediamo l’ora di continuare a sostenere ReStore nei loro futuri progetti di digitalizzare del mercato retail”, sottolineaSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita