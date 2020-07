Samsung: 71% italiani utilizzerà la tecnologia per programmare le proprie vacanze

Il, attraverso uno studio condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su 1.500 persone tra i 18 e i 65 anni, ha voluto indagare in che modo lasia a coloro che si concederanno le tanto amate vacanze, sia a chi invece deciderà di rimanere in città.Le restrizioni hanno cambiato molto la vita degli italiani, e nonostante la riapertura, alcune abitudini nate durante la vita domestica forzata non hanno subito modiche. Infatti, il 67% degli intervistati reputaprincipalmente perché permette di replicare in casa le esperienze che prima svolgeva all’esterno. Il 65% degli intervistati dichiara di preferire undata anche l’ottima qualità e l’esperienza di visione che garantisce il TV, il 54% degli sportivi che prima non saltava mai l’allenamento in palestra, oggi preferisce. Quasi 7 intervistati su 10 fanno yoga o una sessione di workout seguendo le lezioni direttamente dall’app installata sul proprio smartphone, e alcuni preferiscono fare mirroring sullo schermo più grande del monitor o della TV. Sono cambiate anche le abitudini alimentari, il 51% degli intervistati afferma di non andare più a far la spesa al supermercato ma di farla direttamente dal proprio smartphone o dal display del frigo per fare acquisti in completa sicurezza. Inoltre, il 59% dichiara di aver scoperto il piacere di vivere, impastando con le proprie mani e utilizzando elettrodomestici altamente tecnologici che permettono di realizzare piatti sani e gustosi.Anche lesono cambiate e ildegli intervistati crede che la tecnologia possa essere un grande alleato non solo per organizzarle, ma anche per viverle in serenità e sicurezza, rispettando le regole senza sentire il peso delle restrizioni. Secondo lo studio, ildegli intervistati trascorrerà le ferie fuori città ma rigorosamente presso una località italiana, principalmente per motivi di sicurezza (49%). Alla ricerca di spazio e relax, lepredilette saranno spiagge e luoghi di villeggiatura vicino al mare (36%), località in montagna per immergersi nella natura incontaminata (27%) e città d’arte (21%). Chi preferirà uscire dai confini della propria città privilegerà quindi un turismo di prossimità, la voglia di esplorare il territorio permetterà di scoprire borghi e paesaggi del Bel Paese, i viaggiatori cercheranno posti rilassanti e poco affollati per godersi il paesaggio, la natura e il relax meritato. Relax che cercheranno anche nel loro, infatti, il 67% degli intervistati dichiara fondamentale disporre, presso l’abitazione scelta per le proprie vacanze, unche garantisca un ambiente sempre climatizzato senza getti d’aria fresca, ma con una temperatura uniforme e costante. Il 61%, invece, dichiara di non poter fare a meno della connessione internet, il 55% di unae il 51% deigli indumenti dopo una giornata al mare o un percorso di trekking.Scelte diverse ma accomunate dalla tecnologia che permette di vivere senza rinunce: gli intervistati ritengono infattianche in vacanza. Per il, il perfetto compagno di viaggio fondamentale per rimanere in contatto con amici e parenti (67%),(61%), immortale i propri ricordi realizzando(55%) e svolgere le normali attività quotidiane. Molto importante lo, tanto che il 65% degli italiani dichiara di portarlo con sé perché è un utile supporto per il proprio benessere fisico e mentale, dalla sessione di running la mattina in spiaggia alla meditazione in cima alla collina. Il 55% porterà insieme alla valigia il proprio, per poter comodamente lavorare in smart working anche dalla casa di villeggiatura. Infine, il 49% non si staccherà dal proprio, perfetto per guardare in streaming la propria serie TV preferita.Uno degli aspetti importanti per tutti gli italiani che si sposteranno per le vacanze estive sarà la, dalle norme adottate nella località di villeggiatura (45%) all’utilizzo di app che permettono di monitorare la sicurezza degli spazi in cui ci si trova (51%), dalla possibilità di(54%) all’opportunità di controllare la temperatura degli ambienti di casa da remoto (65%). Quest’ultimo è un elemento molto importante soprattutto in fase di rientro, infatti il 69% degli intervistati utilizza una app per gestire la propria casa connessa e trovare un ambiente confortevole anche a vacanza terminata, come la temperatura ottimale degli ambienti (63%) e la spesa online fatta in modo sano e intelligente (57%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita