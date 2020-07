Intel presenta Thunderbolt 4: connettività universale via cavo per tutti

Intel ha reso pubblici nuovi dettagli su Thunderbolt 4, la nuova generazione della soluzione universale di connettività via cavo dell’azienda con requisiti minimi di prestazione più elevati, maggiori funzionalità e conformità alle specifiche USB4.

Per la prima volta Thunderbolt 4 offrirà dock con un massimo di quattro porte Thunderbolt e cavi universali lunghi fino a 2 metri. I prossimi processori Intel per PC portatili, nome in codice "Tiger Lake", saranno i primi a integrare Thunderbolt 4.