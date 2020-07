Asus: in Italia i notebook ROG con processori Amd e Intel

ASUS Republic of Gamers (ROG)

ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova lineup di notebook da gioco con processori Intel Core di decima generazione.La collezione ROG 2020 è caratterizzata dalloe dal suo esclusivo touchscreen secondario ROG ScreenPad Plus, insieme al nuovo modellopiù portabile e potente che mai. Per chi cerca il top in campo di esports, i portatilisonocostruiti per la competizione di alto livello con GPU RTX 2070 SUPER e display a 300Hz, mentre i colori audaci del portatilee il suo pacchetto di accessori abbinati aprono nuove possibilità di espressione personale. Gli ultimissimi componenti sul mercato si integrano in questa line-up, dal composto in metallo liquido presente in tutta la linea ROG con Intel di decima generazione, alla RAM DDR4 ad alta velocità e ai display ad alta velocità. La comunità dei gamer ha ora una nuova ragione per essere entusiasta.Il nuovointegra l'innovativo ROG ScreenPad Plus, un touchscreen secondario per un nuovo concetto multitasking che riunisce in un unico dispositivo portatile gioco, streaming, lavoro e chat.Il ROG ScreenPad Plus da 14,1" 4K (3840 x 1100) IPS si posiziona sopra la tastiera del notebook e sotto il suo display principale, consentendo una facile interazione con il secondo monitor o una fluida estensione dello schermo primario. Quando il notebook viene aperto, una cerniera inclina il display secondario verso l'alto con un angolo di 13° per offrire il massimo comfort alla vista, esponendo al contempo una massiccia presa d'aria di 28,5 mm che aspira aria fresca dall'alto del laptop. Questa disposizione dell’Active Aerodynamic System (AAS) permette allodi ospitare componenti potenti in uno chassis sottile, tra cui lae la rivoluzionariaPer ottenere uno spazio di raffreddamento ancora maggiore, la CPU delloè rivestita con il composto metallico liquido di Thermal Grizzly al posto della pasta termica standard. L'applicazione di questo materiale è un lavoro delicato, tipicamente fatto a mano e quindi difficile da implementare nella produzione di massa, così ROG ha commissionato un'apparecchiatura personalizzata, e ha anche progettato uno speciale sistema di contenimento per evitare che il liquido fuoriesca nel tempo. Dopo aver affinato l'approccio con la Mothership ROG, questa speciale innovazione è stata lanciata su tutta la linea di computer portatili con processori Intel Core di decima generazione.Loè dotato di un display UHD 4K con copertura Adobe RGB al 100%. La tecnologia NVIDIA G-SYNC mantiene la grafica di gioco fluida, mentre la tecnologia ROG GPU Switch permette lo scambio tra G-SYNC e la modalità Optimus di risparmio della batteria di NVIDIA. Con il display secondario unico nel suo genere, i componenti premium e il design elegante,rappresenta il modello di punta della linea ROG Zephyrus.Dal sottile telaio interamente in metallo alla potente porta Thunderbolt 3, dal suo array di dischi con RAID 0 ai suoi display top di gamma, questo notebook incarna la ricerca di ROG per l'eccellenza. ROG sta lavorando con sviluppatori di giochi come Techland per ottimizzare i giochi AAA come Dying Light 2, che sposta ad arte le chat co-op sullo ScreenPad Plus per una facile visualizzazione, e aggiunge controlli touchscreen per agevolare il passaggio tra gli oggetti dell'inventario e le missioni.A coronare questa collaborazione, l’acquisto diprevede l’omaggio in bundle di Dying Light e Dying Light 2.Il nuovooffre un ampio display da 17,3 pollici con cornici super strette in uno chassis sottile da 18,7 millimetri. Con una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e un tempo di risposta grey-to-grey di 3 ms, lo schermo è un vero demone di velocità che può essere abbinato a unae a una. Il laptop condivide i vantaggi del GPU Switch con lo Zephyrus Duo 15, così come la certificazione del marchio PANTONE® Validated che lo rende ideale sia per il lavoro creativo che per il gioco.Lo chassis delloha dato spazio agli ingegneri ROG di includere alcuni extra di qualità, tra cui una tastiera completa con retroilluminazione LED RGB, NumberPad - un touchpad che include anche un tastierino numerico - e una rotella di controllo del volume integrata completa di retroilluminazione. La temperatura del sistema beneficia di una soluzione di raffreddamento AAS unica nel suo genere, che apre una grande presa d'aria sotto il dispositivo quando questo è in uso.dimostra che grande non deve per forza significare ingombrante: in un telaio snello e portatile, il notebook sfrutta l'ampio spazio dello schermo, offrendo al contempo un'esperienza ROG di alto livello.I portatili ROG Strix sono macchine da gioco sfacciate che brillano sotto i riflettori delle arene per gli appassionati di esports.garantisce una potenza di gioco sfrenata costruita intorno a un display IPS a 300 Hz. Grazie all’elevatissima velocità di aggiornamento, questo pannello mostra un'azione veloce con una nitidezza senza precedenti, permettendo ai giocatori di reagire agli eventi sullo schermo più rapidamente di quanto credano possibile. Con una otto core, fino ae con, lomostra prestazioni senza pari.è invece il notebook adatto a chi cerca un modello leggero e altamente portatile. Il suo display da 15,6 pollici offre la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per i tornei con l'innegabile look Strix SCAR. È alimentato da unaLa serie SCAR accompagna inoltre in modo audace le sue caratteristiche di gioco con effetti di illuminazione a LED RGB personalizzabili, tra cui una barra luminosa intorno al telaio, la retroilluminazione della tastiera e il logo RGB illuminato sulla scocca del netbook, così come l'eccezionale ROG Keystone II, un dispositivo abilitato NFC che si aggancia al lato dello chassis. Può essere personalizzato per lanciare qualsiasi gioco o app una volta inserito, fornire l'accesso a uno Shadow Drive segreto e criptato (esclusivo per Windows 10 Pro) e attivare una modalità Stealth che disattiva l'audio e riduce al minimo tutte le app una volta rimosse.è alimentato da un processore Intel di 10° generazione fino a Core i7 e da una GPU fino a RTX 2060 SUPER; dispone inoltre di un display a 144 Hz adatto ai titoli di esports più famosi.Strix G15 sarà disponibile nei sofisticati Glacier Blue e Original Black, ma la colorazioneè la vera protagonista. Il contrasto tra lo scuro del metallo spazzolato e i riflessi rosa acceso è così evidente che ROG ha voluto accompagnarlo con un set complementare di periferiche di gioco.Ogniincluderà in confezione un mousepad Electro Punk 35 x 17 abbastanza grande da contenere una serie completa di accessori. Prossimamente sarà inoltre disponibile un pacchetto di periferiche coordinate, che include le cuffie ROG Strix Go 2.4 Electro Punk Headset, un mouse gaming ROG Impact II e uno zaino ROG Ranger, tutti caratterizzati da uno schema di colori Electro Punk. disponibile subito al prezzo consigliato al pubblico di(a partire da, IVA inclusa) su, e in una selezione dei migliori rivenditori di elettronica.disponibile subito al prezzo consigliato al pubblico di(a partire da, IVA inclusa), presso i migliori rivenditori di elettronica e da agosto anche su Amazon.disponibile al prezzo consigliato al pubblico di(a partire da, IVA inclusa) sue prossimamente negli ASUS Gold Store e su Amazon.: subito disponibile al prezzo consigliato al pubblico di(a partire da, IVA inclusa) nei migliori negozi di elettronica.subito disponibile su, Amazon, e rivenditori specializzati al prezzo consigliato al pubblico di(a partire da, IVA inclusa).