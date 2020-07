Lexar: una scheda di memoria Nano per cellulari Huawei

I brevetti sono rilasciati da Huawei

Dimensioni ultra-compatte per usarla con l’ingresso per le schede Nano SIM

Cattura, riproduce e trasferisce rapidamente file multimediali, tra cui video a 1080p Full-HD e video in 4K1

Sfrutta il protocollo eMMC 5.1 con velocità di lettura fino a 90 MB/s e velocità di scrittura fino a 70 MB/s2

Disponibile in ampia gamma di opzioni di capacità per soddisfare le tue esigenze

Garanzia limitata di 3 anni

Disegnata specificamente per i, la nuovaè lache permette di acquisire, riprodurre, salvare e trasferire rapidamente file multimediali, inclusima anche film in alta qualità, foto e canzoni.Grazie alle sue– il 45% più piccola di una scheda microSD – la scheda NM sfrutta il protocollo eMMC 5.1 e offrefino a 90 MB/s2 in lettura e 70 MB/s2 in scrittura.È disponibile nelle versioni daLe schede Lexar nCARD NM sono attualmente disponibili a un prezzo al pubblico indicativo di(64 GB),(128 GB) e(256 GB).