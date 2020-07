Asus ROG Strix XG17AHP, il monitor portatile per il gaming

Asus ROG Strix XG17AHP è la risposta a chi cerca un monitor leggero e portatile per giocare ovunque . Si tratta di un prodotto con schermo IPS da 17.3” Full HD (1920 x 1080) che pesa 1060 grammi e ha uno spessore di 1 centimetro. Integra una batteria da 7800 mAh che, stando ai dati ufficiali, dovrebbe permettere di giocare per 3,5 ore al massimo refresh rate (240 Hz).Illo rende una soluzione per la mobilità non solo degli appassionati di giochi, ma anche di chi deve lavorare senza una postazione fissa. In alternativa alla batteria, un cavo USB consente di alimentare il monitor da una presa di corrente o dal PC a cui è connesso. Questo prodotto è infatti servibile anche come secondo monitor in affiancamento a quello del notebook.Il trasporto in sicurezza è garantito dalla presenza in dotazione dell'apposita custodia, oltre a una smart cover. Per inclinare l'XG17AHP nella posizione più ergonomia basta fare uso delincluso nella confezione, che ne consente anche la regolazione in verticale. Per le situazioni in cui il treppiede risulta eccessivo, si può usare lo stand posteriore, che offre meno possibilità di regolazione, ma non occupa spazio.Interessante la presenza di connettori micro-HDMI 2.0 per collegare il monitor ae altri dispositivi. Gli appassionati di giochi apprezzeranno il supporto per la tecnologia ESA Adaptive-Sync, per allineare il frame rate del monitor e della scheda grafica, in modo da non dover sopportare fastidiosi effetti di tearing.Non manca la componente audio, preziosa quando si gioca: lo schermo integraciascuno, che in un ambiente chiuso evitano di dover indossare le cuffie.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita