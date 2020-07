Boom dell’e-commerce, +71% nel secondo trimestre

La situazione generata dall'emergenza COVID-19 ha trasformato le dinamiche del mondoe delneldell’anno l’impatto sulla vendita al dettaglio ha influito sul fatturato dell'e-che èIl report Q2 Shopping Index di Salesforce ha osservato le tendenze del retail nel trimestreanalizzando l'attività dimediante ii della piattaforma Commerce Cloud.Nellerispetto all’anno precedente; si tratta deldi Saleforce sette anni fa.Anche il traffico (+37%), la conversione (+35%) e la spesa (+34%) hanno registrato aumenti storici su base annua.I ricavi dei siti digitali che offronosono cresciuti delrispetto allo stesso periodo del 2019. Per contro, i siti dei negozi fisici sprovvisti di questa opzione di ritiro sono cresciuti solamente del 54%.In generale, quando aumenta il traffico (come accade nei periodi dello shopping di fine anno) si ha una diminuzione del tasso di conversione, il secondo trimestre ha contrastato tale tendenza. Con i rivenditori che hanno registrato un aumento del 37% del traffico digitale rispetto al secondo trimestre del 2019,con un incremento del 35% rispetto al tasso di conversione del secondo trimestre dell'anno precedente del 2,2% (con siti di salute e bellezza che hanno toccato un tasso di conversione del 4,1%).Un’altra evidenza emersa nel corso del secondo trimestre riguarda ilpassando da una media del 13% del Q2 2019 a quella attuale del 18%.con una media del 22% nel corso del trimestre, seguiti dagli articoli di abbigliamento di lusso (17%). Una flessione degli sconti si è invece registrata per i giocattoli e gli articoli per la casa, con una media rispettivamente del 9% e del 10%.Dal secondo trimestre del 2019, la spesa digitale globale per i beni essenziali (che comprendono cibo, articoli per la cura della persona e altri beni che si trovano comunemente nei negozi di alimentari) è infatti aumentata del 154%, rispetto a un aumento del 66% della spesa per i beni non essenziali.In fatto di trascorrere molto più tempo a casa ha mantenutoLe entrate per giocattoli e giochi sono cresciute del 181% nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente e quelle dei prodotti per la casa sono cresciute del 134%. Interessante notare come Health & Beauty abbia tenuto il passo con una crescita del 138%.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita