Amazon: 1600 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la fine del 2020

ha annunciato che creerà in Italia 1.600 posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2020: una crescita che porterà la forza lavoro dell'azienda, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in più di 25 sedi in tutta Italia.Queste nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e IT presso il, i Centri di Sviluppo di Torino e Asti; il Servizio Clienti di Cagliari; i Centri di Distribuzione, Depositi di Smistamento e magazzini Prime Now, in tutto il Paese.Nel 2019, inoltre, Amazon ha pagato, in media,Amazon ha poi annunciato gli investimenti effettuati in Italia nel 2019: 1,8 miliardi di Euro, che includono le spese per i centri di distribuzione, gli uffici e la nuova Regione AWS (Milano).Per effetto indiretto di questi investimenti, più di 120.000 nuovi posti di lavoro sono stati creati nel 2019, ad esempio nei settori edilizio, logistico e dalle oltre 14.000 piccole e medie imprese italiane che usano la nostra vetrinao servizi come Logistica di Amazon per incrementare la propria attività e esportare i prodotti italiani in tutto il mondo. Nel 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che usano i servizi di Amazon hanno esportato prodotti dall'Italia per un valore superiore ai 500 milioni di Euro.Per quanto riguarda il 2020, Amazon ha già pianificato un investimento di. Verranno aperti a Castelguglielmo/San Bellino (Veneto) e Colleferro (Lazio) alla fine del 2020 e saranno dotati delle ultime tecnologie.È stata già programmata l'apertura di ulteriori depositi di smistamento nella seconda parte dell'anno a