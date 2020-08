Kaspersky: il 38% degli italiani condivide le password dei servizi di streaming

"Nella società moderna condividere l’appartamento è una pratica diffusa così come condividere la connessione internet e l'accesso a vari servizi tra coinquilini. Purtroppo, non avere il controllo su come vengono condivisi i dati personali può far sì che questi vengano rubati da persone o gruppi non affidabili. Per evitare che questo accada è possibile sfruttare alcune procedure specifiche di alcuni di questi servizi che consentono di utilizzare un unico abbonamento senza dover condividere le password. Sia che si viva da soli o si condivida l’appartamento con qualcuno, Kaspersky raccomanda di proteggere i dispositivi e le credenziali con soluzioni di sicurezza informatica efficaci per garantire che le informazioni personali rimangano al sicuro",

ha affermato Andrew Winton, Vice Presidente, Marketing di Kaspersky.

Il report di "More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones ” ha rilevato che il 38% degli italiani e il 46% di tutti gli intervistati a livello mondiale condivide gli account per i servizi di streaming con i propri coinquilini. Tuttavia, il 17% degli italiani (contro il 32% a livello globale) teme che i propri account non siano al sicuro poiché non dispongono di sufficienti informazioni circa le abitudini in rete dei propri coinquilini.Le restrizioni legate al COVID-19e hanno favorito una maggiore consapevolezza circa la sicurezza delle loro abitudini in rete. Alcuni dei principali fattori di preoccupazione degli utenti risiede proprio nella condivisione degli account per accedere alle piattaforme di intrattenimento con i propri coinquilini e nella mancanza di controllo circa le abitudini di questi ultimi in rete.Sulla base di questa ipotesi, la ricerca ha evidenziato che i servizi online possono avvicinare le persone al punto che queste si sentano a proprio agio a condividere reciprocamente le informazioni dei loro account personali e consentire ad altri di accedervi. Oltre a condividere l'accesso alle piattaforme di streaming,, contro il 33% a livello globale,Tuttavia, alcuni degli italiani intervistati non sono convinti della prudenza utilizzata dai propri coinquilini quando questi navigano online e ritengono che il modo agire in rete dei propri amici possa influire sulle loro abitudini digitali. Ad esempio, il(43% a livello globale). Il(contro il 24% a livello globale) è, infatti,e quindi sulle loro prestazioni di gioco online.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita