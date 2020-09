U.S. Cellular, Qualcomm ed Ericsson: prima chiamata dati 5G a lungo raggio su mmWave

grazie a mmWave. La chiamata a lungo raggio è stata completata a Janesville, Wisconsin

raggiungendo la distanza di oltre 5

e la velocità di oltre 100 Mbps. Questo traguardo ridefinisce la percezione dello spettro 5G mmWave come tecnologia

urbana o ad alta densità e offre nuove possibilità di utilizzare

infrastruttura per

are la copertura del 5G.

Alejandro Holcman, senior vice president, engineering, Qualcomm Technologies, Inc. ha commentato: "Questo importante traguardo nell'utilizzo delle mmWave per il trasferimento dati 5G a lungo raggio sta aprendo la strada verso l'implementazione di servizi a banda larga fissi nella copertura in ambienti urbani, suburbani e rurali. Con l'introduzione del modulo di antenna mmWave Qualcomm QTM527 all'interno del sistema di Modem-RF Qualcomm Snapdragon X55, stiamo dando l'opportunità a operatori e OEM di offrire ai propri clienti una connessione 5G a banda larda multi-gigabit ad alte prestazioni – ovvero una soluzione flessibile e conveniente, grazie alla possibilità di sfruttare l'esistente infrastruttura 5G."

hanno annunciato il completamento dellakml'implementazionel'attualeSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita