5G: Ericsson acquisisce Cradlepoint

Cradlepoint entra a far parte della Business Area Technologies & New Businesses di Ericsson.



ha deciso di acquisire, il leader di mercato nelle soluzioni Wireless Edge WAN 4G e 5G per il segmento Enterprise con sede negli Stati Uniti. L’investimento è fondamentale per la strategia di Ericsson di conquistare quote di mercato in un mercato in rapida espansione come il 5G per il business. Cradlepoint integra l’attuale portafoglio 5G di livello Enterprise di Ericsson, che include le Reti Private e una piattaforma IoT globale.L’offerta combinata creerà nuove e preziose opportunità di profitto per i clienti, supportando servizi per le imprese completamente abilitati dal 5G e aumenterà i ritorni sugli investimenti nella rete.Cradlepoint diventerà una società interamente controllata da Ericsson, pur continuando a operare con il brand esistente. I professionisti di Cradlepoint rimarranno all’interno dell’azienda, con sede a Boise, Idaho.Il corrispettivo economico dell’acquisizione valorizza la società, il closing dell’operazione è previsto entro la fine del quarto trimestre 2020, soggetto alle condizioni che normano il perfezionamento dell’acquisizione. Il corrispettivo economico dell’acquisizione, finanziato da Ericsson in contanti, verrà pagato per intero alla chiusura.Il fatturato annuo di Cradlepoint nel 2019 è stato di 1,2 miliardi di corone svedesi con un margine lordo del 61%. Si prevede che i margini operativi di Ericsson subiranno un impatto negativo di circa l’1% nel 2021 e nel 2022, di cui la metà è dovuta all’ammortamento delle attività immateriali derivanti dall’acquisizione.Leper fornire una connettività veloce, sicura e flessibile ovunque e in ogni momento in cui sia necessaria per le aziende o per supportare servizi in mobilità e servizi di emergenza. Cradlepoint ha una posizione privilegiata in un mercato con una crescita sottostante del 25-30%."Le acquisizioni vicine al portafoglio sono parte integrante della nostra strategia precedentemente comunicata. L’acquisizione di Cradlepoint completa le nostre offerte esistenti ed è fondamentale per aiutare i clienti a far crescere il valore dei loro investimenti nella rete 5G. Ericsson è in una posizione unica per consolidare la posizione di leadership di Cradlepoint nel Wireless Edge e nel mercato WAN wireless. Unendo le capacità di scala e le relazioni consolidate con i maggiori operatori mobili del mondo, stiamo facendo un forte investimento per supportare i nostri clienti a crescere in questo mercato entusiasmante. Vorrei porgere un caloroso benvenuto a tutti i professionisti di Cradlepoint”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita