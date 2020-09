Alcatel amplia la sua gamma di tablet

Alcatel ha completato la sua gamma di tablet – che comprende tre modelli già annunciati, Alcatel TKEE MID, Alcatel 1T 7 4G e Alcatel 3T 8 – con due nuovi arrivi: Alcatel 1T 10 (2020) e Alcatel 3T 10 (2020).



I nuovi device si concentrano sull’esperienza d’uso combinando funzionalità hardware e software, senza dimenticare la sicurezza e la protezione degli occhi: il display è infatti in grado di filtrare la luce blu e può adattarsi automaticamente alla luminosità dell’ambiente circostante. È inoltre dotato di una modalità di lettura, tutte caratteristiche che riducono notevolmente l’affaticamento degli occhi, come comprovato dall’autorità di controllo tedesca TÜV Rheinland.





Alcatel 1T 10

è dotato di un ampio display HD da 10 pollici che offre immagini cristalline e in alta definizione, per una visione ancora più piacevole dei propri contenuti. Lo smart audio combina due altoparlanti e due microfoni con riconoscimento vocale a distanza fino a 3m, in modo da poter utilizzare Google Assistant senza problemi.

Dotato di una memoria 32GB, Alcatel 1T 10 sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 129,90 euro.

Alcatel ha presentato anche una versione light del tablet, Alcatel 1T 10 Wi-Fi, dotato di Android Go Edition e batteria di lunga durata da 4080mAh, in grado di supportare attività come visione di video o videogiochi per diverse ore, oltre a 16GB di memoria interna.



Alcatel 1T 10 Wi-Fi

è inoltre dotato di funzionalità orientate alla famiglia, come un sistema per la cura degli occhi che filtra la luce blu per alleviare l'affaticamento dello sguardo, e la modalità di controllo contenuti per bambini che pone dei limiti e delle restrizioni per alcune applicazioni.

Il tablet Alcatel 1T 10 Wi-Fi sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di

109,90 euro.





Dotato di Android 10, Alcatel 3T10 (2020) offre un’esperienza cinematografica non stop su un display da 10 pollici. Un nuovo modo di guardare film, ascoltare musica e giocare pensato e sviluppato sulla base di ogni esigenza del consumatore. Questo tablet porta il multitasking a un nuovo livello grazie a Google Assistant, e inoltre combina due autoparlanti audio e due microfoni per il riconoscimento vocale DPS.

Il tablet Alcatel 3T 10 è dotato inoltre di una potente batteria a lunga durata da 5500mAh e di una memoria da 2GB+32GB.

Sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2020 al prezzo di 179 euro.

