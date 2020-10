Pinnacle Studio 24 Ultimate ottimizza la flessibilità e la potenza nell'editing video

Perfezionato! Editor titoli: modifica i parametri di qualsiasi titolo con i controlli basati sui fotogrammi chiave per aggiungere movimento pienamente personalizzato ed effetti speciali al tuo testo. Crea potenti titoli di testa o termina il tuo video con una citazione finale d'effetto o titoli di coda creativi.

Perfezionato! Mascheratura video: usa i nuovi controlli flessibili per personalizzare le maschere con precisione al fotogramma. Elimina gli oggetti non desiderati, sfoca i volti, clona le persone e applica selettivamente gli effetti. Trai vantaggio da sfumature migliorate e rilevamento di bordi per applicare in modo preciso livelli alle clip e sostituire facilmente sfondi, trasformare le visualizzazioni dello schermo e altro ancora.

Perfezionato! Miglioramenti di editing video: ottimizza il tuo flusso di editing con controlli dei fotogrammi chiave ottimizzati e accesso semplificato a impostazioni predefinite di effetti. Risparmia tempo con la capacità di creare e salvare impostazioni predefinite, sottoprogetti e clip annidate da usare in progetti futuri. Le nuove Note progetto consentono di tenersi organizzati quando si passa da diversi progetti di editing.

Perfezionato! Controlli dei fotogrammi chiave: copia e incolla gruppi di fotogrammi chiave nella timeline, per ripetere le transizioni personalizzate, le modifiche e gli effetti in pochi clic.

Novità! Sovrapposizioni animate: grafica, sfondi e sovrapposizioni animate aggiornate ottimizzano le introduzioni, le sequenze di titoli e altro ancora.

Gradazione del colore: personalizza l'aspetto delle tue riprese con i controlli del bilanciamento del bianco e della curva tono, le impostazioni della saturazione e le impostazioni predefinite del profilo LUT, per effetti cromatici di qualità cinematografica.

MultiCam Capture Lite : registra le schermate e le riprese della webcam e combina facilmente le riprese con l'editor MultiCam.

Pinnacle MyDVD : masterizza i tuoi progetti su disco con oltre 100 menu e capitoli personalizzabili.

offre una suite completa di solidi strumenti di editing video che consente agli utenti di produrre filmati incredibili e avanzati. L'ultima versione dell'editor videoaiuta gli utenti a produrre un'ampia gamma di effetti speciali sofisticati conrinnovata e ottimizzata. I controlli dei fotogrammi chiave ottimizzati offrono una maggiore precisione durante l'editing. L'Editor titoli aggiornato mette a disposizione nuove opzioni creative. Inoltre, i miglioramenti del flusso di lavoro di editing video ottimizzano il processo di montaggio.Offrendo un bitrate superiore e accelerazione hardware Intel Quick Sync Video ottimizzata,Grazie al supporto del 4K, dell'HD e del video 360°, Pinnacle Studio 24 Ultimate offre transizioni dinamiche, trasparenza delle tracce e animazione stop motion.Fra le funzionalità aggiuntive vi sono:Pinnacle Studio 24 Ultimate fa parte della linea Pinnacle Studio che include anche Pinnacle Studio 24 Plus Pinnacle Studio 24 Ultimate, Pinnacle Studio 24 Plus e Pinnacle Studio 24 sono ora disponibili in italiano, inglese, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, giapponese, polacco, russo, spagnolo e svedese. Il prezzo di vendita consigliato per Pinnacle Studio 24 Ultimate è di EUR 129,95, per Pinnacle Studio 24 Plus è di EUR 99,95 e per Pinnacle Studio 24 è di EUR 59,95. È disponibile anche il prezzo di upgrade. I prezzi sono IVA inclusa. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pinnaclesys.com/it