Getac lancia il portatile rugged di ultima generazione V110

Getac ha annunciato il lancio del portatile fully rugged V110, progettato per i professionisti delle utility, che necessitano di un dispositivo robusto, che sia anche versatile, su cui poter contare quando ci si trova a lavorare in una serie di ambienti difficili. Fra le funzioni principali, un processore quad-core dalle elevate prestazioni e il sistema di archiviazione SSD PCIe di serie.

Il V110 vanta anche una connettività che garantisce una produttività ottimale in qualsiasi situazione. Il più recente standard 802.11ax Wi-Fi 6 aumenta le prestazioni e la stabilità della connessione in ambienti densi e congestionati, mentre il sistema WLAN Wi-Fi 6 offre velocità di dati wireless fino a tre volte superiori rispetto alle generazioni precedenti. La combinazione di WLAN, WWAN, Bluetooth, 4G LTE e GPS consente agli utenti di connettersi da qualsiasi luogo e la tecnologia avanzata integrata riduce il consumo di energia durante la connessione, allungando così i tempi di utilizzo sul campo fra una ricarica e l'altra.Inoltre, una serie di opzioni I/O configurabili, fra cui una fotocamera posteriore da 8 megapixel, un lettore di codici a barre, un lettore RFID e una USB3.1 Gen 2 Tipo-C consentono agli utenti di raccogliere/trasmettere i dati facilmente e direttamente dal campo.Come tutti i prodotti Getac, il V110 è rugged dall'inizio alla fine, con certificazioni IP65 e MIL-STD-810H e vanta una resistenza alle cadute da altezze fino a un metro e venti durante l'utilizzo.

l V110 è incluso nel programma Getac Select che combina dispositivi rugged, software, accessori e servizi professionali preconfigurati in una gamma di soluzioni ottimizzate per applicazioni individuali e gruppi di utenti. Sono disponibili anche quattro software fondamentali da utilizzare con il V110: Getac Driving Safety Utility, Getac Device Monitoring System (GDMS), Getac Devide Monitoring System (GDMS), Getac Virtual GPS Utility (VGPS) and Getac KeyWedge Barcode Reader Utility.

