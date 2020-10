Apple: con iPhone 12 e iPhone 12 mini inizia l'era del 5G

Apple ha presentato i nuovi

iPhone 12 e iPhone 12 mini, i primi smartphone della mela morsicata

con tecnologia 5G. "L'arrivo del 5G segna l'inizio di una nuova era per iPhone e siamo entusiasti di offrire queste nuove, impressionanti funzioni ai nostri clienti con iPhone 12 e iPhone 12 mini," ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. "Ancora una volta ci spingiamo oltre per garantire incredibili innovazioni nel campo della fotografia computazionale, meravigliosi display Super Retina XDR e il più grande passo in avanti per quanto riguarda la robustezza di iPhone grazie al nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield. Disponibili in due varianti, iPhone 12 e iPhone 12 mini portano il design a un nuovo livello con un fattore di forma innovativo, tanto bello quanto resistente. Ora è più facile che mai per i clienti trovare l'iPhone perfetto per il loro stile di vita."



chip A14 Bionic, il primo nell'intero settore degli smartphone a essere stato costruito con un processo a 5 nanometri, e di

iPhone 12 integra anche la prima fotocamera in grado di girare video HDR con Dolby Vision ed è il primo e l'unico dispositivo al mondo a rendere possibile un'esperienza Dolby Vision end-to-end,

6



consentendo ai clienti di catturare, montare e condividere facilmente video di qualità cinematografica in nativo su iPhone.

Il nuovo design ottimizzato di iPhone 12 da 6,1 pollici e di iPhone 12 mini da 5,4 pollici è tanto bello quanto resistente. iPhone 12 mini è lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo: la sua nuova architettura è stata studiata per integrare tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto, che offre al tempo stesso un display edge-to-edge ampio e immersivo. Entrambi i modelli hanno un sottile design a bordo piatto con una scocca in alluminio aerospaziale e il rivestimento anteriore Ceramic Shield, che aggiunge una nuova fase di cristallizzazione ad alta temperatura durante la quale si formano cristalli nanoceramici all'interno della matrice di vetro, per una resistenza alle cadute 4 volte superiore.

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno poi un display Super Retina XDR all-screen che si estende ancora di più verso i bordi e integrano una gestione del colore a livello dell'intero sistema per la migliore fedeltà cromatica del settore. Entrambi i modelli hanno un rapporto di contrasto di 2 milioni a 1 per neri assoluti e un'esperienza di visualizzazione HDR immersiva per video in alta definizione, foto con più dettagli e una luminosità massima quasi 2 volte superiore rispetto a iPhone 11.

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno un rating leader di settore con grado IP68: resistono all'acqua fino a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti e sono protetti dal contatto accidentale con schizzi di liquidi come bevande calde o gassate.

Prezzi e disponibilità iPhone 12 e iPhone 12 mini saranno disponibili nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED, a partire da €939 e da €839, rispettivamente. I clienti possono inoltre acquistare iPhone 12 pagando €28,70 al mese o €689 con l'opzione permuta e iPhone 12 mini pagando €24,54 al mese o €589 con l'opzione permuta su apple.com, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store.9 iPhone 12 e iPhone 12 mini sono disponibili anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare).

I clienti potranno preordinare iPhone 12 a partire dalle ore 14:00 (ora Italiana) di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 mini potrà essere preordinato a partire dalle ore 14:00 (ora italiana) di venerdì 6 novembre e sarà disponibile da venerdì 13 novembre.

Il caricabatterie MagSafe, il portafoglio in pelle con MagSafe, le custodia in silicone e trasparente per iPhone 12 e saranno disponibili a partire da venerdì 16 ottobre. La custodia in pelle per iPhone 12 sarà disponibile a partire da venerdì 6 novembre. Il caricabatterie MagSafe Duo e la custodia Sleeve in pelle saranno disponibili in data successiva.

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno poiche si estende ancora di più verso i bordi e integrano una gestione del colore a livello dell'intero sistema per la migliore fedeltà cromatica del settore. Entrambi i modelli hanno un rapporto di contrasto di 2 milioni a 1 per neri assoluti e un'esperienza di visualizzazione HDR immersiva per video in alta definizione, foto con più dettagli e una luminosità massima quasi 2 volte superiore rispetto a iPhone 11.iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno un rating leader di settore: resistono all'acqua fino a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti e sono protetti dal contatto accidentale con schizzi di liquidi come bevande calde o gassate.

Il 5G su iPhone, streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive,, chiamate FaceTime in alta definizione e molto altro I clienti potranno inoltre contare su una connessione veloce e sicura, che ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici.I modelli iPhone 12 integrano inoltre la modalità, che prolunga la durata della batteria valutando in modo intelligente le esigenze legate al 5G e bilanciando in tempo reale utilizzo dei dati, velocità e alimentazione.I nuovi smartphone sono dotati inoltre di. Questo sistema evoluto è composto dalla fotocamera ultra-grandangolare e da un nuovo grandangolo con apertura ƒ/1.6, la più veloce mai vista su iPhone, che offre il 27% di luce in più per foto e video ancora più incredibili anche con poca luce.La fotografia computazionale raggiunge nuovi livelli sui modelli iPhone 12 grazie allacon prestazioni superiori, ora in tutte le fotocamere (TrueDepth, grandangolo e ultra-grandangolo) per foto migliori in qualsiasi ambiente. I clienti potranno contare su immagini più luminose e su un contrasto superiore per le foto scattate in ambienti con poca luce grazie alla modalità Notte, e ottenere più texture e meno rumore nelle foto Deep Fusion.utilizza il machine learning per regolare in modo intelligente il bilanciamento del bianco, il contrasto, la texture e la saturazione delle foto per immagini dall'aspetto incredibilmente naturale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita