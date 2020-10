Philips Monitors amplia la sua B Line con nuovi display touch interattivi

Philips ha

annunciato il lancio di due nuovi monitor LCD con SmoothTouch e anti-Glare Coating (rivestimento antiriflesso): il monitor Philips 172B9TL (43,2 cm) e il monitor Philips 242B9TL (23,8 "/ 60,5 cm diag.).

I due nuovi modelli sono dotati di SmoothTouch, ossia la tecnologia touch capacitiva a 10 punti per una risposta fluida. Il rivestimento in vetro garantisce una protezione antigraffio fino a 7H, estremamente importante per alcuni settori come vendita al dettaglio, supermercati, logistica e l'industria alberghiera, dove c'è bisogno di una soluzione tattile affidabile e resistente.

Le immagini del display sono cristalline con colori nitidi e grande chiarezza grazie anche al rivestimento antiriflesso (anti-Glare Coating, abbreviato AG), che aiuta a ridurre il riflesso del monitor touch – rendendo superflua la pellicola aggiuntiva – così da garantire il massimo comfort visivo, fondamentale per interni o ambienti con luci rivolte direttamente al monitor.

I nuovi monitor touch da 17" e 24" includono anche la Philips SmartStand con struttura di tipo Z per un'inclinazione uniforme, una comoda regolazione dell'altezza e la possibilità di adattarsi a varie posizioni per la massima ergonomia.





Il monitor Philips 172B9TL e il monitor Philips 242B9TL sono ora disponibili al prezzo consigliato di €369,00 e €399,00 rispettivamente.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita