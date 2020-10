Amazon: i clienti Prime hanno risparmiato più di $1,4 miliardi durante Prime Day

Dopo aver dato il via al Prime Day in India lo scorso agosto,ha appena concluso l'evento di due giorni in altri 19 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone,, Germania, Francia, Cina, Canada, Brasile, Belgio, Austria e Australia. Quest’anno Amazon sta investendo $18 miliardi per supportare le piccole e medie imprese, e ha progettato questo Prime Day anche per dare ulteriore supporto alle PMI attraverso una promozione chedurante le due settimane precedenti al Prime Day, che ha segnato i due giorni con i migliori risultati di sempre per i partner di vendita. Questi ultimi hanno infatti registrato risultati record, superando $3,5 miliardi in totale nei 19 Paesi.Inoltre, i clienti Amazon Prime, beneficiando di sconti in ogni categoria e dando il via agli acquisti natalizi.“Siamo entusiasti che Prime Day sia stato un evento da record per le PMI in tutto il mondo, con vendite che hanno superato i $3,5 miliardi, un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno”. “Siamo orgogliosi che i clienti Amazon Prime abbiano risparmiato più di $1,4 miliardi e non vediamo l'ora di offrire maggiori opportunità di crescita ai nostri partner di vendita e ai clienti per risparmiare durante le festività natalizie. Sono incredibilmente grato ai nostri dipendenti e ai partner in tutto il mondo che hanno contribuito a rendere possibile il Prime Day, in particolare ai team in prima linea nei nostri centri logistici e nelle consegne.”Ini prodotti più venduti sono statiFIFA 21 PlayStation 4, con incluso aggiornametno PS5, Capsule Caffè Borbone Respresso e Jiandi Mascherina FFP2.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita