Amazon Prime Day: Fifa 21 per PS4, Redmi Note 9 Pro e iPhone 11 i più venduti

Il consueto appuntamento con l’Amazon Prime Day si è appena concluso e idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha voluto analizzare i risultati di questa edizione per verificare se l’attesa dovuta al rinvio a causa della pandemia di COVID-19, oltre agli ulteriorisconti e promozioni proposti nelle stesse giornate anche da molti negozi online italiani, ha spinto gli italiani ad approfittare della due giorni di offerte per fare quegli acquisti pianificati da tempo.Secondo i dati rilevati da idealo gli italiani hanno approfittato delle due giornate di offerte durante l’Amazon Prime Day:Facendo lo stesso confronto con i numeri registrati nelle due settimane precedenti alle giornate Amazon, è possibile notare un aumento delconfermando le previsioni secondo cui l’attesa per il Prime Day era elevata e gli italiani hanno aspettato le offerte perLaè stata la prima, martedì 13 ottobre, che ha fatto registrare un +5,8% di intenzioni d’acquisto rispetto alla seconda, mercoledì 14 ottobre.Nell’arco dei due giorni le maggiori intenzioni d’acquisto si sono registrate nelle fasce orarie del tardo pomeriggio e sera:e nel tardo pomeriggio, tra le ore 17 e 19. Un buon numero di ricerche online si è registrato anche nelle fasce orario subito post pranzo, tra le 14 e le 15.Secondo l’indagine di idealo, che ha analizzato le intenzioni d’acquisto sul proprio portale italiano,in assoluto i Cellulari e gli Smartphone. A seguire l’interesse ha riguardato i Televisori, le Sneakers, gli Smartwatch, le macchine fotografiche digitali, i Giochi per la PS4, gli elettrodomestici (Aspirapolveri, Frigoriferi e Lavastoviglie) e i Notebook.Dal confronto tra le intenzioni d’acquisto online nella due giorni dell’Amazon Prime Day e quelle registrate nelle due settimane precedenti, si possono individuare le top-categorie di prodotti per le qualiè stato rilevante e cioè quei prodotti il cui acquisto è stato appositamente rimandato per approfittare degli sconti e delle promozioni.I prodotti della Top-10 di idealo che hanno registrato maggiori acquisti durante il Prime Day rispetto alle due settimane precedenti sono stati(+115,8% rispetto alle due settimane precedenti), le Aspirapolveri (+72,5%), gli Smartwatch (+54,2%), i Televisori (+54,2%), le macchine fotografiche digitali (+52,9%), i Notebook (+48,7%), le Lavastoviglie (+48,0%), i Cellulari e Smartphone (+17,8%) e i Frigoriferi (+15,5%).In assolutoCome per l’e-commerce in generale, glisi mostrano in prima linea anche in questa occasione, con un interesse del, a fronte delraggiunto dalle utenti. Rispetto alle fasce d’età gli italiani che hanno effettuato più acquisti sono statiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita