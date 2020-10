Nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12: ecco l'offerta Tim

TIM offrirà la nuova linea di iPhone 12 – iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 e iPhone 12 mini – con una serie di offerte dedicate.

I nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 sono già disponibili, mentre iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini potranno essere preordinati a partire dal 6 novembre, con disponibilità dal 13 novembre.

TIM offrirà i nuovi prodotti della famiglia iPhone 12 con l'offerta TIM Advance 5G a partire da 10 euro/mese per l'iPhone 12 Mini e da 15 euro/mese per l'iPhone 12 (30 mesi e 199 euro di anticipo).

Per chi desidera avere sempre l'iPhone più recente sarà possibile sottoscrivere l'offerta 'TIM NEXT' grazie alla quale i clienti che acquistano il nuovo iPhone potranno sostituirlo con il nuovo modello dopo 12 mesi. La formula 'TIM Next' prevede anche un servizio di garanzia che protegge il telefono in caso di danni accidentali.

'TIM Next' è disponibile per la gamma iPhone 12 Mini a partire da 28 euro/mese e per l'iPhone 12 da 31 euro/mese (30 mesi e senza anticipo). Le offerte TIM sono disponibili anche con finanziamento Santander Consumer Bank.

Inoltre tutti i clienti TIM che sceglieranno un iPhone 12 con le offerte di rateizzazione e con 'TIM NEXT', avranno la possibilità di provare gratuitamente la rete 5G per 3 mesi (al termine del periodo promozionale il cliente potrà scegliere se attivare un'offerta per continuare a navigare in 5G).

E' possibile inoltre acquistare online, se si è cliente TIM rete fissa, l'iPhone 12 Pro, senza anticipo in 30 rate a 40€ al mese o, gli altri modelli, in un'unica soluzione.



