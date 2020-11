Nikon Coolpix P950: con Superzoom per fotografare la luna senza problemi

Zoom incredibile. Zoom ottico 83x (24–2000mm) e Dynamic Fine Zoom 166x (4000mm).

Zoom ottico 83x (24–2000mm) e Dynamic Fine Zoom 166x (4000mm). Luminoso obiettivo NIKKOR. Con apertura massima f/2.8 e lente in vetro Super ED per ridurre la distorsione a zoom elevato.

Sensore CMOS retroilluminato da 16MP, rapido processore di elaborazione delle immagini EXPEED e sistema di stabilizzazione ottica VR (Riduzione Vibrazioni) a doppio rilevamento. Supporto RAW. Salva ed esporta immagini RAW (NRW) non compresse pronte per l’editing con programmi di sviluppo/elaborazione/modifica.

Consente di registrare con facilità sequenze 4K/UHD 30p o video Full HD (1080p) con frequenze fotogrammi fino a 60p. Registra in audio stereo e consente modifica manuale delle principali impostazioni di esposizione durante le riprese. Riprese time-lapse di circa 10 secondi, che è possibile riprodurre a 25fps o 30fps.

da 8,1cm e 921k punti , che Ampio e nitido mirino elettronico OLED da 1cm e 2.360k punti con sensore oculare.

La profonda e comoda impugnatura, il controllo zoom laterale e il pulsante Ripristina posizione zoom assicurano una presa stabile ed un utilizzo intuitivo. Sincronizza le foto con il dispositivo smart oppure utilizza quest’ultimo per scattare da remoto.

La nuova Coolpix P950 è una fotocamera pensata per coloro che desiderano, per esempio, fotografare la luna e il cielo notturno, uccelli o fauna selvatica o anche per gli appassionati di plane spotting (monitorare il movimento degli aeromobili), riprese eccezionalmente agevolate grazie al luminoso obiettivo NIKKOR con zoom ottico 83x (24–2000mm) e Dynamic Fine Zoom 166x (4000mm). Lo zoom ottico offre una lunghezza focale pari a 24–2000mm, mentre il Dynamic Fine Zoom estende digitalmente il limite superiore fino a un valore incredibile di 4000mm. La qualità dell'immagine è caratterizzata dall'estrema nitidezza, anche nelle riprese con fattori zoom elevati. Gli appassionati di video, inoltre, potranno registrare sequenze mozzafiato 4K/UHD 30p o video Full HD (1080p) di soggetti in movimento. Inoltre, è possibile modificare le principali impostazioni di esposizione durante le riprese: una soluzione ideale in condizioni di luce variabile. La Coolpix P950 supporta anche l'editing con programmi di sviluppo/elaborazione/modifica per sfruttare al meglio i programmi avanzati di sviluppo, elaborazione e modifica. Inoltre, la slitta superiore consente l'utilizzo di accessori di Nikon come microfoni o mirini di puntamento a traguardo agevolato. Coolpix P950: In kit con + SD 16GB + Borsa System Bag: