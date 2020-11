dynabook Portégé X30W-J: convertibile da 13 pollici con processori Intel di 11° generazione

Dynabook presenta il nuovo Portégé X30W-J, convertibile da 13,3 pollici più leggero al mondo con processori Intel Core di 11° Generazione.

C

on un peso di soli 989g, il dispositivo 2 in 1 soddisfa e supera i severi requisiti di autonomia, tempo di avvio, processori, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 richiesti da Evo - l'ultima iterazione del benchmark di Intel Project Athena, per offrire la migliore esperienza di mobile computing.



L'X30W-J è equipaggiato con le varianti da 28W di potenza superiore dei processori Intel Core i5 e i7 quad-core 10nm di 11a generazione. Il laptop si avvale anche di opzioni di storage e memoria potenti, per includere fino a 32GB di memoria LPDDR4x a doppio canale a 4266MHz, oltre a essere rinforzato con una memoria SSD PCIe ultra-veloce (fino a 1TB) per supportare la produttività senza interruzioni.

Grazie alla batteria long-lasting, che garantisce un’autonomia fino a 16 ore, il dispositivo consente di non doversi sempre preoccupare di trovare una presa di corrente durante viaggi e spostamenti. Inoltre, la funzione di carica rapida consente di aumentare la batteria del 40% in soli 30 minuti. Le funzionalità Instant On del laptop riducono il tempo dall'avvio all'azione a meno di un secondo tramite il riconoscimento biometrico del viso e delle impronte digitali. E per scrivere rapidamente i propri pensieri, la forma convertibile a 5 modalità dell'X30W-J lo trasforma facilmente in tablet e offre, in abbinamento con Windows Ink Workspace e una penna stilo AES opzionale, una fluida esperienza di scrittura manuale. Quando la penna è in uso, la tastiera si disabilita automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti.

La connettività è la linfa vitale del nuovo modo di lavorare "mobile first" e l'X30W-J non scende a compromessi. Per connessioni wireless veloci e affidabili, il dispositivo è dotato del più recente modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) con BT 5.1 e di funzionalità LTE opzionali per la connettività in movimento. È inoltre equipaggiato con due nuovissime porte USB-C Thunderbolt 4 che abilitano la ricarica veloce, la connessione alle periferiche e il trasferimento dei dati ad alta velocità. Ulteriore connettività periferica è fornita da una porta HDMI full-size, una porta USB 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede micro SD consente un’espansione opzionale extra della memoria.

Inoltre, la tastiera retroilluminata senza cornice del dispositivo, dotata di tasti da 16x15mm, più grandi del suo predecessore, e un Precision TouchPad ‘effetto vetro’ o un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali si combinano per offrire all'utente un'esperienza d'uso confortevole anche nelle giornate lavorative più intense. Sottoposto a rigide prove di resistenza, lo chassis in lega di magnesio da 17,9 mm dell’X30-W-J ha superato una serie di test MIL STD 810G. Il dispositivo è inoltre dotato del nuovo e miglioratosistema di raffreddamento ad aria separato di dynabook e del supporto di una base in gomma per ulteriori raffreddamento e stabilità.



