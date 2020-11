PocketBook: arriva l'ereader Touch HD 3 Limited Edition, il nuovo top di gamma

Waterproof HZOTM:

Memoria interna da 16 GB

Memoria interna da 16 GB

Il nuovo ereaderper il Natale 2020. Bianco perlato e design soft-touch per il gioiellino dell'azienda svizzera dedicato agli amanti della lettura digitale.Un lettore capace di convertire anche chi ha letto su carta fino a questo momento: si sfoglia come un libro (tecnologia touch), non affatica la vista, pesa solo 155 grammi e permette di ascoltare musica o audiolibri via Bluetooth, anche nella vasca da bagno o a bordo piscina visto che è waterproof.La speciale confezione regalo include: quando si chiude l'e-reader passa in modalità sleep, senza sprechi di energia.Per l'edizione limitata del Touch HD3 la garanzia viene estesa a 3 anni dall'acquisto.Schermo: multisensoriale da 6 pollici E-Ink-CartaTM-Touchscreen con risoluzione HD (1072 Ñ 1448, 300 DPI) garantisce una lettura facile come su carta. Un sensore di posizione permette di scegliere se tenere l'e-reader in posizione orizzontale o verticale.Struttura: Design morbido e soft-touch, 155 grammi in un esclusivo colore bianco perlato.il rivestimento ultrasottile protegge l'elettronica del dispositivo che può essere immerso in acqua dolce fino a 30 minuti a una profondità di 1 metro.Luminosità: la tecnologia SMARTlight consente di regolare la temperatura oltre alla luminosità. Inoltre è possibile impostare l'auto-regolazione in base a orari, condizioni di luce e bioritmi.Sistema audio: legge formati MP3 e MP3Zip per ascolto di audiolibri o musica. Tramite Bluetooth è possibile collegare cuffie o sistema multimediale dell'auto.: consente di salvare un'intera libreria digitale in 19 diversi formati, 4 formati grafici (JPEG, BMP, PNG, TIFF) e 6 formati audio (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP).Dotazioni Limited Edition: custodia protettiva blu scuro con para-bordi e sensore di copertura per ridurre i consumi della batteria.Garanzia 3 anni dall'acquisto.