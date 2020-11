Black Friday e Cyber Monday: 80% di mail phishing in più nell’ultimo periodo

Pierluigi Torriani, Security Engineering Manager di Check Point:

I ricercatori dihanno segnalato allarmanti picchi di campagne phishing dannose rivolte agli utenti del web, per il Black Friday e il Cyber Monday, riportando di seguito un esempio complesso di phishing che sfrutta il nome di, il famoso brand di gioielli che, soprattutto in questo periodo, attira l'attenzione di molti acquirenti. Le restrizioni in corso dovute al Covid-19 limitano l'accesso agli store fisici e hanno provocato un aumento del'ecommerce e stando a quanto comunicato I ricercatori di Check Point sono in atto picchi di attacchi cyber, perché gli hacker cercano di capitalizzare il numero record previsto di acquisti online.La giornata del Single Day, in Cina, dello scorso 11 novembre, ha fatto registrare perun record di vendite impressionante -, quasi il doppio del record precedente. E una cosa molto simile potrebbe è attesa anche in Europa con le prossime ricorrenze, e gli hacker sono già in agguato.Nella prima settimana di novembre 2020relative a "offerte speciali", rispetto alla media settimanale di ottobre. Le frasi di queste pericolose offerte possono includere "speciale", "offerta", "vendita", "a buon mercato" e "% di sconto".In soli due giorni, 9 e 10 novembre, il numero delle campagne phishing settimanali era già superiore a quello della prima settimana di ottobre. Ogni campagna phishing raggiunge centinaia di destinatari. Ad oggi ricercatori stimano che 1 su ogni 826 e-mail vengano consegnate agli utenti di tutto il mondo da mittenti esterni alla loro rete. A titolo di confronto, il rapporto all'inizio di ottobre era inferiore a 1 su 11.000 e-mail."Il Covid-19 sta spingendo, inevitabilmente, verso gli acquisti online. Di conseguenza, ci aspettiamo un'attività hacker da record, non solo per il Black Friday o il Cyber Monday, ma anche per le feste natalizie. Stiamo notando un'insolita e specifica attenzione da parte degli hacker per le offerte speciali in questo mese di novembre. Queste campagne phishing possono essere straordinariamente ingannevoli e gli utenti potrebbero scambiarle per offerte reali. Viviamo in un'epoca in cui ogni e-mail deve essere trattata con cautela. Suggerisco caldamente a ogni utente di pensarci due volte quando vede un'offerta speciale del suo brand preferito."