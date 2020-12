In arrivo due nuovi monitor Philips Brilliance con docking USB-C e Windows Hello

MD

, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips,

ha presentato i nuovi monitor Philips 326P1H (31.5"/80 cm diag.) e Philips 329P1H (31.5"/80 cm diag.) con docking USB-C incluso, ottima qualità di visualizzazione e webcam dotata di sensori per il riconoscimento facciale Windows Hello.

Il monitor Philips 326P1H offre immagini Quad HD (2560 x 1440 pixel) che permettono di visualizzare di ogni dettaglio, mentre il display Philips 329P1H offre una risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160), offrendo un'esperienza visiva reale che fa davvero la differenza. Questi monitor sono quindi pensati per architetti, graphic designer e content creator ma anche operatori finanziari, studi di ingegneria e altre organizzazioni che richiedono monitor ad alte prestazioni per lavori precisi, accurati e in cui il colore e la sua riproduzione è fondamentale.





Il monitor Philips 326P1H è disponibile da inizio di dicembre al prezzo consigliato di €489 e il monitor Philips 329P1H sarà disponibile dalla fine di dicembre al prezzo consigliato di €689.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita