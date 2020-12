Agcm: sanzione da 1,5 mln a GoFundMe per pratiche commerciali scorrette

L’ha chiuso il procedimento istruttorio per pratiche commerciali scorrette nei confronti della societàe ha irrogato una sanzione di 1,5 milioni di euro.Secondo l'Agcm, "GoFundMe - attiva nella gestione e nella promozione di campagne di raccolta fondi create da terzi - ha posto in essere due pratiche commerciali in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo". Nel primo caso. Già dalla homepage e poi nelle pagine delle singole campagne di raccolta, la promozione dei servizi di raccolta fondi sul sito GoFundMe era pubblicizzata con claim immediatamente visibili quali “gratuita”, “senza costi” e “Veloce, gratuito e sicuro”. Si tratta di affermazioni non vere perché esistono costi connessi alle donazioni con carte di credito e di debito e commissioni su ogni transazione a favore della stessa GoFundMe.La seconda pratica sanzionata dall’Autorità, in teoria liberamente determinata da chi dona, ma in realtà preimpostata da GoFundMe per valori pari al 10% o al 15% della donazione e modificabile solo dopo vari e non immediati passaggi, che non sempre risultano comprensibili. In particolare ciò avviene quando la partecipazione alla raccolta fondi viene svolta in momenti di particolare urgenza e coinvolgimento emotivo, come accaduto durante la pandemia da Covid-19 o per altre emergenze sanitare.L’Autorità ha considerato che il motivo per cui i consumatori si rivolgono a GoFundMe - ovvero effettuare versamenti in beneficenza in situazioni eccezionali -o una maggiore propensione a disporre delle proprie risorse finanziarie con il risultato di un indebito condizionamento del meccanismo di preimpostazione delle commissioni., anche in seguito all’ordine di cessazione adottato dall’Antitrust in sede cautelare nel marzo scorso.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita