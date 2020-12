Amazon.it: 30 tonnellate di alimenti al Banco Alimentare grazie alla generosità dei clienti

Una partecipazione importante quella dei clienti di Amazon.it alla Colletta Alimentare 2020, storica iniziativa del Banco Alimentare, l’associazione che promuove il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a sostegno dei più fragili. Dal 1° al 10 dicembre sono state infatti donate oltre 30 tonnellate di generi alimentari, acquistati dai clienti nello store dedicato su Amazon.it.

Quest’anno, la Colletta Alimentare si è spostata principalmente online, a fronte delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Amazon.it ha offerto quindi la possibilità ai clienti di effettuare donazioni di prodotti anche sul proprio store. Amazon ha chiuso la raccolta aggiungendo alla prima donazione un contributo equivalente per distribuire ulteriori 500.000 pasti a Banco Alimentare Lombardia.

I prodotti donati includono una selezione di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti alimentari per l’infanzia, prodotti in scatola, inviati direttamente ai magazzini del Banco Alimentare. Da qui, saranno devoluti alle circa 8.000 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare che sostengono oltre 2.100.000 di persone in difficoltà sul territorio nazionale.

In Italia, Amazon dona regolarmente, attraverso i propri centri logistici, i prodotti alimentari eccedenti al Banco Alimentare. Si è iniziato con il primo centro di distribuzione a Castel San Giovanni nel 2015 e si sono aggiunte tonnellate di donazioni di cibo nel corso degli anni, parallelamente alla crescita di Amazon stesso in Italia. Ora Amazon effettua donazioni al Banco Alimentare anche dai centri di distribuzione di Passo Corese, Vercelli, Torrazza Piemonte e dai centri di distribuzione cittadini PrimeNow a Milano e a Roma, per una media di circa 20 tonnellate di cibo ogni sei mesi.

