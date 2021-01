Acer Aspire 7: prestazioni potenti e design sottile per utenti in movimento

Al Yes 2012, Acer ha presentato i nuovi Aspire 7, dotati del potente Processore Mobile AMD Ryzen serie 5000 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650

1

, caratteristiche che li rendono ideali per le esigenze di professionisti e appassionati. Il design elegante piacerà a coloro che preferiscono un look sottile, soprattutto per lavorare in viaggio o presso un cliente.



La potenza di elaborazione è racchiusa in una scocca che pesa solo 2,15 kg e rende questo notebook perfetto per poter lavorare in movimento senza rinunciare alle prestazioni. Con un massimo di 32 GB di memoria

DDR4 e un'unità SSD

1

PCIe fino a 1 TB, è il dispositivo ideale per la produttività.



Presenta inoltre una connettività di ultima generazione, con USB-

superveloce fino a 5 Gbps. Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) migliora il throughput medio della rete fino a 3 volte

32

e riduce la latenza fino al 75%

4



rispetto a Wi-Fi 5 (802.11ac).

Il design sottile include uno straordinario display FHD da 15,6 pollici con una cornice sottile, che offre un rapporto screen-to-body dell'81,61%. Le tecnologie

Acer Color IntelligenceTM e Acer ExaColorTM lavorano in

sieme per fornire immagini estremamente precise sotto l'aspetto cromatico. Acer Color Intelligence offre una visualizzazione più brillante e vivida con un minore carico della CPU, regola dinamicamente in tempo reale gamma e saturazione, ottimizzando il colore e la luminosità, senza clipping o sovra-saturazione.



Infine, il design termico offre molteplici modalità di raffreddamento del sistema; la combinazione di tasti "Fn + F" consente di alternare la velocità della ventola tra le modalità silenziosa

, normale o performance.



Acer Aspire 7 (A715-42G) sarà disponibile in EMEA da Febbraio