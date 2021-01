Arriva il nuovo firmware GoPro Labs, che sblocca funzioni avanzate per le fotocamere GoPro

ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento del firmware, che sblocca funzioni innovative e sperimentali pensate per utenti esperti. L’update è compatibile con le fotocamere HERO9 Black Le nuove funzioni appena lanciate permettono agli utenti GoPro di aumentare ulteriormente le capacità delle loro GoPro:

Avvio basato su rilevazione di movimento: sfrutta l’accelerometro e/o il giroscopio per avviare o interrompere le riprese soltanto quando la fotocamera è in movimento, conservando batteria e spazio di archiviazione.

Avvio basato su alimentazione USB: permette a GoPro di avviare o interrompere le riprese quando rileva una fonte di alimentazione USB, attivando funzioni specifiche per il collegamento USB, come l’utilizzo come dash cam.

Miglioramenti per la rilevazione di movimento: la rilevazione di movimento adesso è supportata in tutte le modalità video, inclusa la rilevazione di movimento a 360° su MAX, con miglioramenti alla gamma di sensibilità.

Codice QR per live streaming semplificato: programma la tua GoPro in modo che avvii il live streaming in pochissimi secondi dopo essersi connessa a una rete Wi-Fi specifica.

Modalità One Button/Impostazione unica: una modalità a pulsante singolo in cui l’operatore può soltanto avviare o arrestare l’acquisizione, impedendo così di cambiare accidentalmente modalità. Perfetta per un uso semplificato e per nuovi utenti.

Nuove modalità per l’esposizione: imposta un blocco a tempo dell’esposizione e velocità minima dell’otturatore.