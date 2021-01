ESET e Google Chrome insieme nella lotta contro le minacce online

ESET ha annunciato che prosegue la collaborazione con Google per proteggere gli utenti di Google Chrome. La tecnologia di ESET viene utilizzata da Google per la scansione, l'identificazione e la rimozione dei malware in cui si imbattono gli utenti di Chrome sui dispositivi Windows. Grazie all'estensione a

, parte della funzione di Navigazione sicura di Chrome (Chrome's Safe Browsing), si rafforza la stretta collaborazione tra il browser più popolare al mondo e la tecnologia del fornitore leader in Europa per la cybersecurity.

Le due aziende godono di un ampio rapporto che include anche un ruolo di collaborazione in cui ESET lavora a stretto contatto con Google per garantire la sicurezza del Google Play Store come partner dell'

.

ESET fornisce inoltre dati agli utenti di Chronicle, la piattaforma di analisi della sicurezza di Google Cloud, per far emergere i verdetti sui file dannosi.

Così come viene applicata in Chrome Cleanup, la tecnologia di ESET viene utilizzata da Google per avvisare gli utenti della presenza di software indesiderato o potenzialmente dannoso che tenta di entrare nei dispositivi degli utenti in modo invisibile – ad esempio mediante un contenuto legittimo.

Chrome Cleanup opera in background, in modalità invisibile e senza interruzioni per l'utente. Elimina il software indesiderato e invia una notifica all'utente una volta che la pulizia è stata completata con successo.

