Wiko: cercasi 20 candidati per una “vita non connessa” per 72 ore

C'erano i tempi in cui bastava uno squilletto per far capire a una persona che, in quel preciso momento, si stava pensando proprio a lei. C'erano i tempi in cui negli sms si saltavano gli spazi tra le parole per non sforare il limite massimo dei 160 caratteri disponibili. E c'è oggi quell'espressione divenuta tanto popolare: "che ne sanno i 2000!"., che fin dai suoi esordi ha voluto parlare alle nuove generazioni, utilizzando i loro codici e linguaggi, è voluto andare oltre lanciando sui propri spazi social l'iniziativaFacendo il verso al più noto Ok Boomer, il progetto di Wiko consentedi proporsi volontariamente per prendere parte a un inedito esperimento sociale: chiudere nel cassetto per 3 giorni il proprio smartphone, utilizzando al suo posto un telefono non connesso, nello specifico un feature phone F300 fornito proprio da Wiko.Nell'arco di queste 72 ore,vivranno esattamente come i coetanei di una generazione prima o di chi, ben più adulto come i loro stessi nonni, ha scelto espressamente. Come reagiranno? Sentiranno la necessità di aggiornare il feed dei profili social? Mancherà loro il veloce check mattutino dell'e-mail, oppure apprezzeranno i vantaggi di una vita non connessa, assaporando il "digital detox" che oggi è bramato anche dai giovanissimi?L'accesso all'iniziativa #OkZoomer. Per partecipare occorrerà semplicemente registrarsi presso una landing page dedicata – accessibile a questo link – e compilare il questionario in tutte le sue parti.I risultati raccolti daranno vita a uno spaccato curioso sulla, nativa digitale ma pronta a sorprendere con inaspettate rivelazioni.