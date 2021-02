Amazon: aperte le iscrizioni alla seconda edizione italiana di Amazon Campus Challenge

ha annunciato il lancio della seconda edizione italiana di. La sfida è stata progettata per integrare il percorso di studi degli studenti iscritti all’anno accademico 2020/2021, offrendo loro la possibilitĂ di dare sfogo alla propria creativitĂ nello sviluppo del business di un’azienda, creando un progetto specifico per posizionare vere piccole e medie imprese e i loro prodotti su uno store e-commerce. Partecipando, gli studenti avranno la possibilitĂ di ottenere in team riconoscimenti. Allo stesso tempo, le piccole e medie imprese italiane avranno la possibilitĂ di essere supportate dalla nuova generazione di studenti per far crescere la loro attivitĂ su Amazon e raggiungere i clienti su Amazon.it, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.nl e Amazon.se.“Amazon Campus Challenge rappresenta un grande esercizio per gli studenti che avranno la possibilitĂ di mettere in pratica quanto appreso a livello accademico, oltre ad essere un’opportunitĂ per le piccole medie imprese che riceveranno, così, idee e prospettive fresche per il loro business. Gli studenti impareranno come avviare un’attivitĂ su Amazon nella vita reale, e come vendere i prodotti delle PMI sui nostri negozi online”, commenta “Questa è anche un’ottima occasione per le PMI italiane per acquisire nuove competenze, aprirsi al mercato online e comprendere quanto l’approccio multicanale sia importante per generare business”.ÂUna volta registrati, i partecipanti formeranno team da 2 fino a 5 studenti provenienti dalla stessa universitĂ o da diversi atenei e cominceranno immediatamente a identificare le PMI da coinvolgere, aziende che non hanno ancora creato un account su Amazon.it, fino a marzo 2021. Dopo aver concordato la partecipazione con le PMI interessate, i team definiranno e implementerannoDa marzo a maggio 2021, ogni team supporterĂ la propria PMI nelle attivitĂ commerciali e, a giugno 2021, solo i 5 team con i migliori risultati presenteranno ciascuno la propria esperienza e strategia di vendita a una giuria di top manager di Amazon in Italia ed esperti del settore. Il regolamento di Amazon Campus Challenge è disponibile a questo link .Â