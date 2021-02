TCL 20 SE disponibile in Italia

ha annunciato l'arrivo in anteprima sul mercato italiano di

, un dispositivo che offre tutte le caratteristiche associate ad uno smartphone avanzato ma ad un prezzo accessibile.Con il sistema di intrattenimento video digli utenti potranno immergersi in un'esperienza visiva a tutto tondo, grazie all'ampio display 20,5:9 da 6,82 pollici e un rapporto schermo-corpo del 90%, il tutto in uno smartphone sottile ed ergonomico. Per sfruttare ulteriormente il display,dispone anche della funzione Smart Floating Window, che consente agli utenti di navigare sul web o rispondere ai messaggi senza interrompere la visione di video. Questa funzione è facilmente attivabile e può essere regolata nelle dimensioni o spostata in qualsiasi punto dello schermo.Grazie allae al miglioramento in tempo reale da SDR a HDR,garantisce la visione di video in altissima definizione, con colori luminosi, contrasti profondi e nitidezza senza pari. Il dispositivo è anche in grado di proteggere gli occhi in qualsiasi condizione di luce grazie alle modalità di lettura e Eye Comfort. L'esperienza audio in stereo si fa forte del design a doppio altoparlante dimentreper un suono cablato il dispositivo è compatibile con la certificazione Hi-Res Audio.è dotato di, che offre fino a 17 ore di riproduzione video non-stop, 154 ore di musica o 20 ore di navigazione web in 4G. Per semplificare la vita, sempre in movimento, è inoltre presente la ricarica OTG Reverse che consente di ricaricare i propri dispositivi in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, grazie alla batteria dello smartphone.protegge anche la privacy degli utenti, offrendo un comodo e sicuro sistema di face-unlock e un sensore di impronte digitali, oltre ad un registro di sicurezza, rilevamento di comportamenti sensibili e protezione delle informazioni personali.La potentepermette di immortalare anche i dettagli più piccoli, allargare la visuale e mettere il soggetto in primo piano, grazie alle funzioni grandangolo, macro e profondità. L'Intelligenza Artificiale offre inoltre funzionalità di ritratto e miglioramento del cielo, progettate per rilevare automaticamente i soggetti e regolare lo sfondo per ottenere scatti più belli.trae ispirazione dalla bellezza naturale e dai magnifici colori dell'aurora boreale. La finitura luminosa del retro crea giochi di luce e ombra, grazie a due diverse tipologie di nano fotoincisione e all'iconico design "Horizon" che combina estetica e comfort. Inoltre, la superficie liscia ma mai scivolosa al tatto regala un'esperienza d'uso all'insegna della comodità.è disponibile in Italia, al prezzo consigliato al pubblico die viene proposto nelle colorazioni Nuit Black e Aurora Green.