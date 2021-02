Lenovo: risultati record per il secondo trimestre consecutivo

Lenovo Group ha annunciato un fatturato record del Gruppo nel terzo trimestre di 17,2 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua. Questo è stato il secondo trimestre consecutivo da record, trainato da una forte crescita in tutte le principali business unit e nelle attività di trasformazione dell'azienda.

Lenovo ha registrato nuovi record anche nei profitti, con l'utile ante imposte del terzo trimestre in aumento del 52% su base annua a 591 milioni di dollari US, mentre l'utile netto è aumentato del 53% su base annua a 395 milioni di dollari. La crescita sostenuta di Lenovo è stata stimolata dall'innovativo portfolio di prodotti dell'azienda che si è adattato rapidamente per soddisfare le esigenze determinate dalle nuove modalità di lavoro, di studio e gioco da casa in un mondo in rapida evoluzione, mentre gli investimenti nella trasformazione continuano a creare nuove opportunità di crescita a lungo termine.

L'utile base per azione per il terzo trimestre è stato di 3,31 centesimi di dollaro US.





"I risultati di un altro trimestre da record sono il riflesso del nostro portfolio di prodotti innovativi e dell'eccellenza operativa, che ha guidato la crescita in tutte le attività", ha affermato Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo. “Chiaramente, il 2020 è stato un anno impegnativo che ha portato notevoli cambiamenti al nostro mondo, eppure Lenovo ha risposto rapidamente a un mercato in evoluzione, guidato da nuove tendenze di lavoro e stile di vita, e ha registrato ottimi risultati. Ora, mentre iniziamo a vedere i risultati dei nostri investimenti nella trasformazione, investiremo ulteriormente in tecnologia e innovazione, guideremo una trasformazione intelligente in tutti i settori e proseguiremo in una crescita sostenibile".

