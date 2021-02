Apple rende disponibile la prima beta pubblica di iOS 14.5

In pratica, come già accade con i Mac,

l’Apple Watch al polso consentirà lo sblocco dell’iPhone

senza dover inserire il proprio codice numerico.

Se si vuole testare questa funzionalità però bisogna installare, oltre alla beta di iOS 14.5, anche quella

Apple dovrebbe inoltre aggiungere il supporto per i controller di queste console anche per la Apple TV.

Inoltre arriverà anche in Italia l'attesissima funzionalità di Dual SIM 5G. La feature, per ora attiva solo in Cina, permetterà a tutti di accedere alla funzionalità di Doppia SIM 5G (una fisica, una virtuale) offerta da iPhone 12 e 12 Pro.





Gli utenti iscritti al programma beta di Apple potranno finalmente testare le nuove funzionalità di, tra le quali spicca la possibilità anche quando si indossa una mascherina: questo però grazie ad un Apple Watch. Una funzione essenziale in questi tempi di pandemia... di Tra le altre novità di iOS 14.5 c'è