Studio di Preply: l'italiano è la lingua più seducente al mondo

Giusto in tempo per San Valentino la piattaforma di e-learning Preply rivela in uno studio quali sono le lingue più seducenti in base alla frequenza cardiaca che provocano in chi le sente.

Preply ha combinato diverse avance in diverse lingue e ha lavorato con i partecipanti disposti a far battere i loro cuori per il bene della scienza.

I partecipanti sono stati dotati di cardiofrequenzimetri e gli è stato chiesto di ascoltare le diverse avances mentre venivano misurate le loro pulsazioni. Preply ha poi confrontato la frequenza cardiaca a riposo dei partecipanti, ad una media di 65 bpm (battiti al minuto), con la loro frequenza cardiaca durante l'ascolto delle avances per determinare l'aumento dei battiti.





La seguente tabella mostra le 10 lingue più seducenti, classificate in base all'aumento della frequenza cardiaca:





La lingua che è risultata la più seducente è stata l'italiano, con i partecipanti che hanno sperimentato un aumento del 23% della frequenza cardiaca, da 65 bpm a 80 bpm. A seguito si trovano il portoghese (aumento del 20%, da 65 bpm a 78 bpm) e il francese (aumento del 18%, da 65 bpm a 77 bpm). Il russo e il greco hanno completato la top five.

Ma cosa rende una lingua così sensuale? Aleksandra Stevanovic, linguista e traduttrice con una laurea in lingua svedese e letterature scandinave spiega: "le lingue percepite come facili da cantare come l'italiano seguono il modello una consonante-una vocale, quindi ogni sillaba finisce con una vocale. Queste suonano musicali alle orecchie umane, che possono essere percepite come più 'attraenti'".

"L'olandese si è rivelato la lingua meno sensuale, che provoca un aumento della frequenza cardiaca di appena il 12%, seguita dal tedesco e dal giapponese, che aumentano i bpm del 15% ciascuno. Aleksandra commenta: "le lingue con molte consonanti una dietro l'altra sono percepite come non musicali. Questo tipo di lingue, che includono le lingue slave e il tedesco, sono spesso percepite come meno 'attraenti'".



