Amazon Fresh è ora disponibile per i clienti Prime anche a Roma

ha annunciato l’arrivo a Roma di Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata, disponibile direttamente su Amazon.it/fresh oppure attraverso la shopping app di Amazon.Amazon Fresh offre una selezione di oltre 10.000 prodotti, da un’ampia scelta di carni,, e pesce come salmone, pesce spada, orate e molto altro di Fiorital, ma anche snack come la frutta secca Happy Belly, i biscotti Gentilini, e prodotti biologici, quali verdura, uova, prodotti in scatola, pasta, carne, e ancora prodotti regionali come Porchetta di Ariccia Igp, Guanciale per Amatriciana, Carciofi con Gambo alla Romana, Tonnarelli Freschi all'Uovo fino agli articoli per la cura della casa e molto altro, tutto il necessario per la propria spesa.La selezione di Amazon Fresh include inoltre, come la pugliese Pralina, che propone piatti casalinghi pronti, preparati con varietà di ortaggi biologici locali, oppure il caffè artigianale a lenta lavorazione di Caffè Morettino, dalla Sicilia, fino alla famosa Bottarga MR Morris e altre specialità kosher, ma anche tanto altro, tutto disponibile per la consegna in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€. La spesa in giornata è soggetta a disponibilità di finestre di consegna.che si trovano nelle aree con CAP idonei, possono richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh su www.amazon.it/fresh , e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa.