Qualcomm lancia la nuova tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound

Piattaforme mobile Qualcomm Snapdragon serie 8

Sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900

Qualcomm QCC514x, QCC515x e QCC3056 series Bluetooth Audio SoCs

Tecnologia Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC)

Qualcomm aptX Adoptive, 24-bit 96kHz e 89ms di latenza

Qualcomm aptX Voice super wideband voice

Audio Codec Qualcomm Aqstic e amplificatore smart speaker WCD938x e WSA883x)

Qualcomm Audio e Voice Communication Suite.

ha annunciato la tecnologia, una catena ottimizzata diprogettata per fornire un audio coinvolgente e senza soluzione di continuità attraverso i dispositivi tra cui smartphone, auricolari wireless e cuffie.Snapdragon Sound è progettato per fornireper i consumatori mentre ascoltano musica in streaming, comunicano al telefono o giocano in modalità wireless.In concomitanza con questo lancio,Ottimizzando le interazioni tra gli stack tecnologici Qualcomm, Snapdragon Sound è progettato per offrire un'esperienza di ascolto wireless più robusta e senza soluzione di continuità, supportando l'audio ad alta risoluzione a 24-bit 96kHz, la latenza ultra-bassa, l'accoppiamento migliorato e la qualità della voce cristallina. Per risolvere le sfide di latenza end-to-end,(45% in meno di un concorrente leader) per un gioco più coinvolgente e una migliore esperienza di visione video. Per coloro che preferiscono ascoltare direttamente dal dispositivo mobile, Snapdragon Sound incorpora il Qualcomm Aqstic DAC, progettato per supportare formati fino a 384kHz 32-bit PCM e DSD con THD+N ultra-basso.