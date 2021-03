Philips: in arrivo due nuove linee di monitor touch

Philips ha annunciato l'arrivo sul mercato di due nuove linee di monitor touch: la linea touch in-cell di Philips Monitors (serie B1TC), pronta ad aumentare la produttività di chiunque utilizzi questi monitor, sia in ambienti domestici, aziendali o scolastici; e nuovi monitor touch Open Frame (serie B1TFL), display interattivi progettati per l'esposizione pubblica in punti di informazione e chioschi, con un operating time di 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La nuova serie B1TC è composta da due modelli: il 242B1TC da 23,8" e il 222B1TC da 21,5". Si basano sulla tecnologia Advanced In-Cell e su quella Projected Capacitive che 10 punti di tocco simultanei. La tecnologia touch in-cell consente di avere un design sottile, senza cornice su 3 lati e pannello IPS che ti assicurano ampi angoli di visione.

Il display è dotato di un pannello antiriflesso con resistenza 3H che, unito alla risoluzione Full HD, offre sempre una resa grafica eccezionale.

La nuova serie B1TFL è invece composta da quattro modelli: 23,8" 242B1TFL, 21,5" 222B1TFL, 17" 172B1TFL, 15" 152B1TFL. Anche questi sono dotati della tecnologia Projected Capacitive Touch, ma presentano anche vetro sovrapposto edge-to-edge con resistenza ai graffi 7H, essenziale per un'esperienza di tocco sicura e duratura. I display presentano anche una luminosità da 350 nit (Philips 242B1TFL) a 450 nit (Philips 152B1TFL), rivestimento antiriflesso e certificazione

IP65 contro acqua e polvere.

