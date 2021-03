Nuovo Avira Security per Mac: disponibile in versione free e premium

ha presentato il nuovissimo Avira Security per Mac, disponibile sia in versione gratuita che Prime con funzionalità premium.

Avira Security per Mac offre tutto ciò di cui gli utenti Apple hanno bisogno per una vita digitale sicura, protetta e performante: riprogettato da zero, si basa sulle ultimissime tecnologie Swift, SwiftUI

e Combine di Apple, avvalendosi dello stack tecnologico più recente per preservare le risorse di sistema e non rallentare le prestazioni.



Sia agli utenti della versione Free che a coloro che hanno scelto le funzionalità complete di Prime, Avira Security per Mac offre una gamma di funzioni per la sicurezza, la privacy online e l'ottimizzazione delle prestazioni gestibili da un’unica interfaccia e alimentate dalla Scansione Smart attivabile con un solo clic. Questa funzionalità rileva e blocca i virus, elimina i cookie indesiderati e i file spazzatura che rallentano il sistema, e segnala qualsiasi altro problema relativo al dispositivo.

Altre funzionalità di Avira Security per Mac riguardano la sicurezza, la privacy e le prestazioni.



Funzionalità per la sicurezza



Protezione in tempo reale: con Avira Security per Mac, la Real-Time Protection è in esecuzione costante in background per proteggere il dispositivo dai malware, controllando automaticamente il sistema per individuare attività sospette, scansionando ogni file per rilevare eventuali minacce e avvisando l’utente in tempo reale quando un file viene utilizzato, copiato o vi si accede senza autorizzazione. La protezione in tempo reale è alimentata dalla pluripremiata tecnologia anti-malware di Avira e si avvale di Avira Protection Cloud per offrire un rilevamento delle minacce persistenti avanzate e zero-day. È inoltre in grado di verificare la presenza di minacce su dispositivi USB o altri supporti di archiviazione connessi.



Quarantena: la quarantena è un’area sicura in cui vengono spostate tutte le minacce identificate sul Mac. Questa funzionalità elenca tutti gli attacchi bloccati da Avira Security per Mac e ne visualizza il nome (oltre a quello del file), il percorso e la data in cui la minaccia è stata bloccata. I file infetti vengono crittografati e isolati, in modo che non possano danneggiare il sistema. Inoltre, un semplice strumento di revisione consente all’utente di selezionare gli elementi che non devono essere eliminati e di ripristinarli.



Scansioni antivirus su richiesta: Avira Security per Mac offre tre opzioni di scansione dei virus. Scansione rapida che analizza le aree più vulnerabili del dispositivo, Scansione completa che analizza l'intero dispositivo alla ricerca di eventuali virus e Scansione personalizzata che consente agli utenti di analizzare solo gli elementi che desiderano controllare per verificare la presenza di eventuali minacce. Le tre opzioni di scansione possono essere configurate per essere eseguite in background secondo una pianificazione prestabilita.



Funzionalità per la privacy



VPN: la rete privata virtuale (VPN) protegge la privacy online mantenendo anonima la connessione a Internet (indirizzo IP), indipendentemente da dove si trova l’utente, anche se è connesso a una rete Wi-Fi pubblica. Grazie alla VPN è inoltre possibile accedere a contenuti con restrizioni geografiche.



Password Manager: Password Manager genera password complesse e uniche per tutti gli account ed esegue automaticamente i login. Inoltre sincronizza le password su tutti i dispositivi di un utente, semplificando così le operazioni di accesso.



AntiTracker: AntiTracker elimina i cookie di tracciamento dal Mac, consentendo agli utenti di cancellare le tracce lasciate sul web durante l’uso di Internet e impedendo ai siti web di registrare le loro attività.



Funzionalità per le prestazioni



Junk Cleaner: questa funzionalità rileva i file vecchi e inutilizzati come cache, registri e file temporanei creati da applicazioni Mac, rimuovendo quelli che occupano troppo spazio e migliorando le prestazioni del dispositivo. A seconda delle preferenze personali e delle condizioni di illuminazione, è possibile impostare l’interfaccia utente di Avira Security per Mac in modalità chiara o scura.



Avira Security per Mac è disponibile in due versioni: Free e Prime. Avira Free Security per Mac è gratuito, non contiene pubblicità, protegge da virus e minacce in tempo reale. I clienti che necessitano di funzionalità avanzate per la privacy online e le prestazioni, come l’AntiTracker e il Junk Cleaner possono sottoscrivere un abbonamento Prime che offre anche la VPN illimitata e maggiori funzionalità di Password Manager. Il prodotto ha un costo di 99,95 EUR all'anno ed è utilizzabile su cinque dispositivi (Windows, Mac, Android o iOS).

Requisiti: Mac con macOS 10.15 (Catalina) o versioni successive, almeno 2 GB di RAM, 2 GB di spazio libero sul disco e una connessione a Internet.



