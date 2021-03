Canon amplia le serie di stampanti i-Sensys e Maxify

Canon ha annunciato l'ampliamento delle sue pluripremiate gamme di stampanti i-SENSYS

e MAXIFY con l'aggiunta di nuovi modelli, tra i quali la prima stampante MAXIFY dotata di serbatoi MegaTank ricaricabili.

Piccoli uffici e hub condivisi sono sempre più diffusi, per cui le aziende hanno bisogno di tutte le funzionalità di un dispositivo di fascia alta per un numero di utenti più concentrato. In risposta a questo nuovo trend, i-SENSYS MF832Cdw dispone di una tecnologia laser a colori di qualità superiore per la realizzazione immediata di stampe dall'aspetto professionale. Con velocità di stampa a colori fino a 38 ppm e velocità di scansione fino a 150 ipm, questo modello è il più veloce della gamma, in grado di gestire elevati volumi di produzione. La capacità massima di 2.300 fogli riduce il tempo normalmente dedicato alla gestione della carta, mentre lo schermo touch da 17,8 cm è stato progettato per garantire la massima semplicità d'uso con una serie di tasti rapidi e funzioni di personalizzazione.

Anche i modelli MAXIFY GX6050 e GX7050 offrono elevate velocità di stampa e scansione per una qualità professionale grazie al sistema d'inchiostro a pigmenti a quattro colori, racchiuso in un design desktop compatto. Questi due modelli sono i primi nella loro gamma a essere dotati di serbatoi d'inchiostro MegaTank ricaricabili autonomamente e con semplicità. La facilità d'uso è invece assicurata dallo schermo touch LCD personalizzabile da 6,9 cm.

Con l'evoluzione del lavoro ibrido, i dispositivi per ufficio devono offrire soluzioni collaborative per gli utenti che hanno esigenza di stampare in movimento. i-SENSYS MF832Cdw e MAXIFY GX6050/GX7050 offrono connettività intelligente insieme a opzioni di utilizzo, gestione e monitoraggio remoto per le aziende che non si fermano mai. Gli utenti di MAXIFY GX6050/GX7050 possono stampare, acquisire, copiare e collegarsi al cloud tramite l'app Canon PRINT e godere della compatibilità con le piattaforme software e tecnologiche esistenti, quali AirPrint e Mopria.

i-SENSYS MF832Cdw è inoltre compatibile con Universal Print di Microsoft per la stampa da cloud semplice e sicura e flussi di lavoro documentale ottimizzati. Il nuovo dispositivo è dotato di una gamma di funzioni di sicurezza che lo rendono perfetto anche per gli ambienti più esigenti come il settore bancario, sanitario e finanziario. McAfee Embedded Control monitora continuamente il sistema alla ricerca di minacce, mentre una serie di funzionalità di autenticazione contribuiscono al miglioramento della sicurezza del dispositivo.

