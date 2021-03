Klarna sbarca nei Samsung Customer Service di Milano, Como e Brescia

Dopo aver introdotto la soluzione “” di Klarna per l’acquisto di prodotti sullo shop on line, Samsung ha annunciato un altro importante passo avanti per i consumatori che si rivolgono aidella rete di assistenza Samsung.” infatti è ora disponibile anche per pagare una riparazione fuori garanzia.I Samsung Customer Service dihanno, infatti, sottoscritto apposite convenzioni con Klarna che consentono ai loro clienti, che acquistano un nuovo prodotto di telefonia, come smartphone, tablet e wearable, o che chiedono un intervento di riparazione fuori garanzia di suddividere l’importo da pagare in 3 rate, addebitate sulla carta ogni 30 giorni senza interessi o commissioni se pagate in tempo.Il servizio è attivo a partire da un importo minimo di spesa pari a € 35, fino ad un massimo di € 1.500.I Samsung Customer Service hanno un, con unstudiato per offrire ai clienti la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita. Tra i servizi maggiormente apprezzati e in linea con le necessità attuali dei nostri clienti, ricordiamo l’assistenza gratuita per la, il, l’impostazione degli account di posta elettronica e social media, nonché unasulle caratteristiche principali del prodotto acquistato, le sue funzioni e potenzialità.L’opzione di pagamento con Klarnadi:Milano – Via Giacomo Boni, 29Como – Via Vittorio Emanuele II, 104Brescia – Viale Cremona, 16Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita