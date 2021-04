Stop ai batteri: arrivano 4 cover Cellularline con tecnologia Microban

gradualmente

Mai come oggi siamo consapevoli di quanto l’igiene delle nostre mani e dei prodotti che ci circondano sia importante. Se poi parliamo di un oggetto come lo, con cui entriamo in contatto quotidianamente, è evidente come l’attenzione alla pulizia sia d’obbligo. Eppure sono in molti a trascurare questo aspetto, tanto che una ricerca condotta nel 2012 dall’Università dell’Arizona dimostrò come, in media, uno smartphone ospiti addiritturadi una tavoletta del water.Per questo motivo, andando incontro alle nuove esigenze dei propri clienti, ha deciso di espandere la gamma di prodotti che incorporano la tecnologia antibatterica Microban, includendola in alcune delle sue custodie più richieste: la, con finitura in silicone soft touch e interno in microfibra, la, ultra protettiva in materiale Versaflex, e la pratica cover a libro. Tutte e tre verranno prodotte nella, cheprenderà il posto delle versioni prive di tecnologia Microban. E l'antibatterico Microban sarà implementato anche in alcuni dei nuovi prodotti in arrivo, come la, custodia in silicone soft-touch con modulo magnetico certificato “Made for MagSafe”, che consente la ricarica e l’aggancio al caricatore Apple MagSafe.La scelta di espandere la gamma con tecnologia antibatterica Microban arriva dopo il successo di, la custodia e il vetro di protezione che l’anno scorso hanno inaugurato la partnership tra Cellularline e Microban.Integrata durante il processo di produzione, lainteragisce con i processi vitali dei batteri, impedendone la sopravvivenza e la proliferazione. Test eseguiti da laboratori indipendenti hanno mostrato come questa tecnologia riduca attivamente fino al 99.9% dei batteri sulle superfici trattate, mantenendole igienicamente più sicure.Con le custodie protette da Microban,continua dunque il suo percorso di innovazione e qualità, puntando a semplificare la vita delle persone con prodotti pratici, affidabili e sicuri. E questo senza rinunciare alla convenienza: nonostante il vantaggio aggiunto di una protezione antibatterica permanente, le nuovemanterranno infatti lo stesso prezzo delle versioni precedenti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita