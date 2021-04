EOS R3: svelati i primi dettagli dell’ultima mirrorless Canon

Canon ha annunciato lo sviluppo di

, una nuova fotocamera mirrorless professionale ad alta velocità e ultra-reattiva.EOS R3 sarà la prima fotocamera della serie EOS, sviluppato da Canon. Grazie alla potenza del suo processore DIGIC X, questa nuova mirrorless garantisce ai professionisti fotografie e riprese ad alta velocità senza precedenti. Con questa fotocamera possono usufruire di riprese a 30fps con tracking AF/AE e minima distorsione immagine quando si utilizza l’otturatore elettronico, perfetto per le esigenze dei fotografi sportivi professionisti che devono immortalare azioni in una frazione di secondo.L’di nuova generazione di EOS R3 riesce a rilevare il rapido movimento di occhi, testa e corpo ed è ideale per immortalare anche i minimi dettagli in una frazione di secondo. Inoltre, Canon ha annunciato che aggiungerà un ulteriore elemento (ancora da svelare) al tracking AF di questa fotocamera.EOS R3 disporrà poi di una nuova e migliorata tecnologia, implementata per la prima volta sul modello EOS 5. Si tratta della prima fotocamera digitale EOS a offrire alla nuova generazione di fotografche consente di selezionare e spostare il punto AF semplicemente con il movimento degli occhi del fotografo attraverso il mirino. Questa funzionalità istintiva consente ai professionisti di controllare l’AF in modo naturale e veloce. Riducendo il tempo di messa a fuoco – rispetto a un classico multi-controller/pulsante – ancora una volta questa funzionalità è perfetta per i fotografi che intendono immortalare in velocità il soggetto principale dell’inquadratura.Ispirandosi alla serie EOS-1D, il corpo macchina di EOS R3 consente un controllo estremamente intuitivo anche nelle situazioni professionali più impegnative. È possibile contare sulla stessa durata eLa fotocamera dispone anche dell’impugnatura integrata tanto apprezzata dagli utenti della serie EOS-1D. Con EOS R3, i professionisti avranno la garanzia di poter continuare a riprendere indipendentemente dalle condizioni climatiche e ambientali, a bordo campo o piscina, così come in esterni o interni, con la neve o sotto il sole.EOS R3. Un nuovo modo di trasferire le immagini e velocizzare il flusso di lavoro in mobilità, utilizzando servizi di rete mobili e in assenza di dispositivi LAN cablati.Canon lancerà la versione 1.2 di Mobile File Transfer per iOS, compatibile con EOS-1DX Mark III, EOS R5 e EOS R6, sull’App Store di Apple a giugno. La compatibilità con Android sarà disponibile successivamente.