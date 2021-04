TCL espande la linea di smartphone Serie 20 con tre nuovi modelli

ha

svelato

tre nuovi smartphone Serie 20: TCL 20Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L si uniscono ai modelli già presenti

TCL 20 5G e TCL 20SE

,

annunciati rispettivamente alla fine del 2020 e all'inizio di quest'anno, rafforzando le proposte vincenti dell'azienda in termini di valore, prestazioni e innovazione racchiusi in una varietà di smartphone per tutte le tasche.



L'intera famiglia Serie 20 è stata certificata da Google come Android Enterprise Recommended. TCL si unisce dunque a un gruppo selezionato di aziende con device raccomandati da Google per un uso aziendale. Android Enterprise Recommended stabilisce le migliori pratiche e i requisiti comuni, supportati da un rigoroso processo di test condotti direttamente da Google.







TCL 20Pro 5G



TCL 20Pro 5G

è progettato per i consumatori che cercano caratteristiche avanzate e prestazioni stupefacenti. Oltre alla connettività 5G, offre uno straordinario display e un comparto fotografico d’eccezione, per portare l'esperienza utente a nuovi livelli.

Dotato di display AMOLED curvo da 6,67 pollici, TCL 20Pro 5G regala un'esperienza visiva coinvolgente ed immersiva grazie alla nuovissima tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Display di TCL, alimentata da Pixelworks. La tecnologia proprietaria di seconda generazione fornisce accuratezza dell’immagine e il miglioramento visivo AI è in grado di riconoscere i diversi contenuti e scenari, regolando automaticamente colore, contrasto e nitidezza per una calibrazione più accurata.

TCL 20Pro 5G supporta anche la riproduzione HDR10 per lo streaming di serie TV, documentari e film su Netflix.

Il laboratorio indipendente DXOMARK ha recentemente testato TCL 20Pro 5G e lo ha premiato con una valutazione del display di 89, posizionandolo tra i migliori dispositivi mobile, alla pari di altri smartphone dal prezzo decisamente superiore.

TCL 20Pro 5G

vanta quattro fotocamere posteriori, complete di sensore principale Sony IMX, tra cui un obiettivo ultra-wide, uno macro e uno di profondità. Infine, una fotocamera frontale da 32MP abilitata all'HDR completa il comparto fotografico.

Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che assicura immagini fluide e nitide con dettagli ad alta risoluzione, scattare foto pro sarà un gioco da ragazzi. Inoltre, la funzionalità Backlight Selfie bilancia le immagini in modo da migliorarne la luce.





Il nuovo smartphone fornisce ben più di un giorno intero di batteria ed è dotato della tecnologia di ricarica veloce, oltre che wireless. E’ inoltre equipaggiato con uno storage interno di 256GB e una capacità micro SD fino a 1TB, più che sufficiente per memorizzare immagini e video ad alta risoluzione senza la necessità di cancellare contenuti.





TCL 20Pro 5G

è disponibile in diversi Paesi Europei nei colori Marine Blue e Moondust Gray, a un prezzo consigliato al pubblico di 549,90 euro.





Due accessori progettati per funzionare specificamente con TCL 20Pro 5G sono stati inoltre annunciati. La flip cover con bordo trasparente protegge il telefono da graffi e altri danni e può essere utilizzata come supporto orizzontale per vedere video o effettuare videochiamate. Gli auricolari wireless TCL MOVEAUDIO S600, offrono non solo l'Hybrid Active Noise Cancelling, ma garantiscono comfort tutto il giorno grazie al in-ear fit. I nuovi TCL MOVEAUDIO S600 sono ora disponibili in un nuovo colore, Moondust Gray, per un abbinamento perfetto con lo smartphone.

Inoltre, la funzione Super Bluetooth di TCL 20Pro 5G permette di collegare fino a quattro dispositivi Bluetooth in modo da poter condividere la musica con gli amici nello stesso momento.







TCL 20L+



Fratello minore di TCL 20Pro 5G, TCL 20L+ si distingue per il suo display, le funzioni fotografiche avanzate e il design elegante. TCL 20L+ è il primo telefono dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da TÜV Rheinland, che permette di vedere perfettamente il display, con colori naturali, anche indossando occhiali da sole.

Dotato di un ampio schermo HD+, TCL 20L+ regala una straordinaria esperienza d’uso nella visione dei propri contenuti preferiti, grazie all'ottimizzazione del display della tecnologia NXTVISION.

Ideale per gli aspiranti fotografi con un budget ridotto, TCL 20L+ è dotato di una quadrupla fotocamera ad alta definizione da 64MP, che fornisce nitidezza assoluta e una riproduzione dei colori ottimale. Grazie alle modalità Backlight Selfie e Super Night, è possibile inoltre catturare la migliore luce possibile.



TCL 20L+

è inoltre dotato di una memoria da 256GB e supporta micro SD Card fino a 1TB, mentre la scocca posteriore si presenta con più di un milione di piccoli cristalli prismatici che vanno a creare una superficie luminosa e riflettente ispirata alla Via Lattea. Resistente alle impronte digitali e ai graffi, TCL 20L+ dimostra che bellezza e durata possono coesistere.

TCL 20L+

sarà disponibile in diversi mercati europei al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro, e sarà distribuito nelle prossime settimane nei colori Milky Way Grey e North Star Blue.





TCL 20L



TCL 20L

è uno smartphone conveniente, con uno schermo da 6,67 pollici e tecnologia di visualizzazione a polarizzazione circolare certificata da TÜV Rheinland. Grazie alla batteria a lunga durata da 5000mAh, gli utenti possono contare su una ricarica di due giorni in uso tipico, eliminando così la preoccupazione di rimanere senza batteria. E’ anche dotato di ricarica rapida ottimizzata dal sistema Smart Manager integrato, che offre una gestione ottimale delle prestazioni.



Con TCL 20L, la versatile quad camera NXTVISION da 48MP fornirà tutti gli strumenti necessari per catturare foto straordinarie, grazie all’obiettivo grandangolare, a quello macro e a quello di profondità, per l’effetto bokeh. È dotato anche di fotocamera frontale da 16MP, che regalerà selfie sempre perfetti.

TCL 20L

è infine equipaggiato con una memoria da 128GB e supporta micro SD Card fino a 1TB.





TCL 20L

sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro nei colori Luna Blue e Eclipse Black.

